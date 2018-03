Facebook impone medidas para proteger la privacidad de sus usarios



28/03/2018 - 11:34:49

RT.- "Hemos escuchado alto y claro que la configuración de privacidad y otras herramientas importantes son demasiado difíciles de encontrar y que debemos hacer más para mantener a la gente informada. Así que, […] estaremos tomando medidas adicionales en las próximas semanas para ofrecer a las personas más control sobre su privacidad", reza el comunicado publicado este 28 de marzo.



"La mayoría de estas actualizaciones han estado en proceso de elaboración durante un tiempo, pero los eventos de los últimos días subrayan su importancia", han explicado desde la red social.

Controles más fáciles de encontrar y usar



Facebook ha rediseñado todo el menú de configuración en dispositivos móviles con el propósito de que sea más fácil encontrarlo. "En lugar de tener configuraciones distribuidas en casi 20 pantallas diferentes, ahora se puede acceder [a ellas] desde un solo lugar", han explicado.

Imagen ilustrativa. Facebook, Cambridge Analytica y la dictadura de los algoritmos



Además, los cambios en la configuración desactualizada permitirán a las personas entender qué tipo de datos se puede compartir con las aplicaciones.



Menú renovado



En respuesta a las solicitudes de los usuarios de ofrecer una vía más fácil para encontrar la información sobre privacidad, seguridad y publicidad, Facebook elaboró un nuevo menú que permite al usuario controlar sus datos con "solo unos pocos toques". Además, el menú renovado ofrece explicaciones más claras de cómo funcionan los controles de la red social.



Desde el nuevo menú el usuario puede:



Hacer su cuenta más segura: agregar más capas de protección a la cuenta, como la autenticación de dos factores. Si alguien intenta ingresar a una cuenta desde un dispositivo que Facebook no reconoce, la red pedirá al usuario una confirmación de que es el propio usuario.

Controlar su información personal: revisar lo que se ha compartido y eliminarlo si lo desea. Esta opción incluye las publicaciones que el usuario ha compartido o en las que ha reaccionado, las solicitudes de amistad que ha enviado y las cosas que ha buscado en Facebook.

Controlar los anuncios que aparecen: administrar la información que usa Facebook para mostrar sus anuncios. Las preferencias de anuncios explican cómo funcionan y las opciones que tiene el usuario.

Administrar quién ve las publicaciones y la información del perfil: el usuario decide lo que comparte en Facebook y puede administrar cosas como quién ve sus publicaciones y la información que elige incluir en su perfil.



Herramientas para buscar, descargar y borrar datos de Facebook



"Una cosa es tener una política que explique qué datos recopilamos y usamos, pero es incluso más útil cuando las personas ven y administran su propia información", han asegurado desde la red social.



Por lo tanto, Facebook ha presentado "Acceso a su información: una forma segura para que las personas accedan y administren su información, como publicaciones, reacciones, comentarios y cosas que han buscado". Desde aquí el usuario podrá eliminar cualquier cosa de su línea de tiempo o perfil que ya no desee tener en Facebook.

Foto ilustrativa La mayor filtración de las redes sociales: las 10 claves del escándalo Facebook-Cambridge Analytica



Además, Facebook ha facilitado la descarga de los datos que compartió el usuario con la red social. "Puede descargar una copia segura e incluso moverla a otro servicio. Esto incluye fotos que ha subido, contactos que ha agregado a su cuenta, publicaciones en su línea de tiempo y más", han precisado.

Recopilación de datos



Facebook ha reconocido su responsabilidad de informar a los usuarios respecto a cómo recopila y usa sus datos "en un lenguaje detallado, pero también fácil de entender". Por lo que desde la red social han prometido proponer en las próximas semanas actualizaciones de los términos de servicio de Facebook que incluyen los compromisos con los usuarios.



"También actualizaremos nuestra política de datos para explicar mejor qué datos recopilamos y cómo los utilizamos. Estas actualizaciones tratan sobre la transparencia, no sobre la obtención de nuevos derechos para recopilar, usar o compartir datos", han asegurado.



En la elaboración de estas herramientas y actualizaciones el equipo de Facebook ha asegurado haber "trabajado con reguladores, legisladores y expertos en privacidad".