Trump: La reunión de Kim Jong-un con Xi Jinping fue muy bien y Kim espera una reunión conmigo



28/03/2018 - 11:32:47

RT.- "Durante años y a lo largo de muchas administraciones, todos han dicho que no había ni la menor posibilidad para la paz y la desnuclearización de la península coreana. Ahora hay muchas posibilidades de que Kim Jong-un haga lo correcto para su pueblo y para la humanidad", ha expresado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su Twitter personal. "Estoy esperando nuestra reunión", ha agregado Trump.



En otra publicación, el presidente ha afirmado que recibió un mensaje del mandatario chino, Xi Jinping, en el que este decía "que su reunión con Kim Jong-un fue muy bien y que Kim está esperando una reunión conmigo".



No obstante, Trump ha subrayado que "mientras tanto, y por desgracia, la presión y las sanciones máximas deben mantenerse a toda costa".



Esta semana, el presidente chino Xi Jinpingha recibido en Pekín al líder norcoreano Kim Jong-un para mantener conversaciones no oficiales. Se trata de la primera visita de Kim al gigante asiático y su primer viaje al extranjero como líder de Corea del Norte.