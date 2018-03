Barbie, la muñeca más famosa del mundo, tiene su habitación de hotel en Buenos Aires



28/03/2018 - 11:29:18

Argentina.- (Xinhua) -- Barbie, la muñeca más famosa del mundo, tiene su habitación en un exclusivo hotel de Buenos Aires, Argentina, para deleite de niños, niñas e incluso de adultos aficionados a la icónica figura.



Bajo el concepto "Barbie se va de "glamping" a Hilton Buenos Aires", la cadena hotelera repitió la iniciativa, tras exitosas experiencias en 2004, 2007 y 2014, para una experiencia única en una habitación temática, totalmente rosa.



"Glamping", fusión de las palabras glamour y camping, engloba el concepto que combina la experiencia de acampar con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles.



Los huéspedes podrán sumarse a la experiencia en una habitación, la número 136 del hotel ubicado en el barrio de Puerto Madero, con las comodidades y los atractivos de los alojamientos más sofisticados.



La habitación busca replicar el espíritu trotamundos de Barbie, y bajo el mensaje "Tu puedes ser lo que quieras ser", la habitación está ambientada con imágenes del recorrido global de la muñeca.



La habitación, que estará disponible durante todo 2018, fue diseñada especialmente para la ocasión, y está inspirada en Barbie "DreamCamper", por lo que incluye elementos exclusivos como juguetes, amenidades y elementos de "glamping" que no se encuentran en ningún otro sitio de productos Barbie.



Durante la presentación de la iniciativa, el director de ventas y "marketing" de Hilton Buenos Aires, Mariano Cannello, dijo a Xinhua que "estamos celebrando nuevamente el relanzamiento de la habitación y la experiencia Barbie".



"Esta es ya la cuarta edición. Empezó en 2004, con una primera edición, que fue un éxito; se repitió en 2007, en 2014, a los 10 años, y hoy, después de 14 años (de la inicial), hacemos una cuarta edición, completamente renovada, con un cambio de estilo, de la habitación Barbie y de la experiencia Barbie", explicó.



Según Cannello, este año buscan "expandirla un poco, que no sea solamente la habitación, que fue "relookeada" completamente. La idea fue, junto con la gente de Mattel (fabricante de Barbie), decirles tenemos solamente las paredes de la habitación, vamos a hacer algo completamente nuevo", afirmó.



Cannello explicó que se quitaron las camas tradicionales, se colocaron otras encima de una casilla rodante, que se construyó dentro de la habitación, pintada completamente de rosa.



La "Barbie Room" cuenta con una puerta diferenciada del resto de las habitaciones, de color rosa, la cual puede verse desde todos los ángulos del lobby de Hilton Buenos Aires.



Ubicada en el primer piso, la habitación es contigua a otra de categoría Deluxe, para que los padres, abuelos o tíos de los niños puedan hospedarse.



La colorida iniciativa cubre cada detalle, desde la casilla rodante (camper) a tamaño real en donde los niños pueden jugar a manejarlo, atender en el "foodtruck" e incluso dormir en él, hasta el vestidor en donde pueden disfrazarse.



Al hacer el "check in", los huéspedes reciben un regalo Barbie.



Para completar la experiencia, dijo Cannello, se añadió "el desayuno Barbie y el té Barbie durante la tarde, creamos los tragos Barbie en el bar para los chicos, y el Barbie To-Go, que lo puede comprar cualquier persona y llevarlo" para consumir en otro lado.



El directivo resaltó que la iniciativa "fue un éxito en todos los años, y por eso la seguimos repitiendo. Lo que me pasó durante los años en que no estuvo, entre 2014 y 2018, fue que me encontraba con gente, con clientes corporativos, gente que venía por negocios, y fueron más las personas de nuestra edad (adultos) que nos preguntaban cuándo volvía la experiencia Barbie".



"Había más expectativa entre los grandes que entre los chicos. Adultos han venido a alojarse en la habitación, sin chicos. Está apuntado a un público que sigue a Barbie y a chicos en general, pero llama mucho la atención el interés de la gente adulta por esta habitación", sostuvo.



Para Cannello, la iniciativa supone "juntar dos aspectos: la parte de la ilusión de lo que Barbie representa en sí, con los viajes, con los servicios de un hotel como éste. Realmente es el todo, es algo muy abstracto, que hay que vivirlo, venir acá, palparlo, ver la habitación (...) ver todas las cosas que tenemos preparadas para que la cosa sea perfecta".