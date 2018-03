Trump dice nunca se revocará derecho a portar armas



28/03/2018 - 11:25:04

VOA.- El presidente Donald Trump dijo este miércoles en un tuit mañanero que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que da derecho a poseer armas de fuego para su defensa “nunca va va a ser revocada”.



Su tuit respondió a un artículo de opinión publicado en The New York Times un día antes por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, John Paul Stevens, en el que expresó un punto de vista contrario a la Enmienda.



“¡LA SEGUNDA ENMIENDA NUNCA VA A SER REVOCADA!”, escribió en mayúsculas el mandatario. “Aunque a los demócratas les gustaría que esto pasara, y a pesar de las palabras ayer del ex magistrado de la Corte Suprema Stevens, DE NINGUNA MANERA. Necesitamos más republicanos en 2018 y deben SIEMPRE controlar la Corte Suprema!”.



Stevens, ahora retirado, fue una de las opiniones discordantes en un fallo de la Corte en 2008 en el que confirmó que la Segunda Enmienda permite las armas para la auto defensa.



El martes, el exmagistrado escribió sobre la “Marcha por nuestras vidas” que realizaron jóvenes estudiantes de secundaria y sus seguidores en Washington y otras ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo, en la que exigieron mayores controles y la prohibición de armas específicas, como el rifle de asalto AR-15, usado entre otras matanzas, en la de la escuela Marjorie Stoneman Douglas, de Parkland, Florida, el 14 de febrero pasado.



“Rara vez en mi vida he visto el tipo de compromiso cívico demostrado por escolares y sus seguidores en Washington... Estas manifestaciones demandan nuestro respeto”, escribió Stevens.



Sobre el fallo de la Corte de 2008, Stevens señaló que “esa decisión —que sigo convencido fue equivocada y ciertamente debatible— ha dado a la [Asociación Nacional del Rifle] NRA un arma de propaganda de inmenso poder”.



“Revocar esa decisión por medio una enmienda constitucional para eliminar la Segunda Enmienda sería simple y haría más por debilitar la capacidad de la NRA de bloquear el debate legislativo y las legislaciones sobre el control de armas que cualquier otra opción disponible”, señaló en su artículo.