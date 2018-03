4 cosas que debes saber antes de usar Viagra



28/03/2018 - 11:16:14

BBC Mundo.- El medicamento, sildenafil, comercializado bajo el nombre de Viagra por la farmacéutica Pfizer, puede ayudar a los hombres con disfunción eréctil a mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria.



Pero como cualquier otra medicación, su uso puede tener efectos secundarios. ¿Qué deberían tener en cuenta los hombres antes de comprar y probar estas píldoras?



1. ¿Cómo funciona?



Sildenafil, el componente que tiene la Viagra, aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene para ayudar al hombre a tener una erección.



Según datos del NHS, el servicio de salud pública de Reino Unido, al menos dos tercios de los hombres que usan este medicamento para tratar la impotencia dicen que tienen mejores erecciones con la píldora.



En los hombres con disfunción eréctil el medicamento tarda entre 30 y 60 minutos en ayudar a la erección. "Puedes tomarla hasta cuatro horas antes de cuando quieres tener relaciones sexuales", dice el NHS en sus páginas informativas.



Pero matizan que solo tomar sildenafil no causa una erección: debe haber una excitación sexual para que el medicamento funcione bien. Por otro lado la erección debería desaparecer una vez finalizada la relación sexual.



El mismo fármaco, sildenafil, también se comercializa bajo la marca Revatio para tratar la hypertensión pulmonar, pero en pastillas de menor concentración.



2. ¿Quién puede usar Viagra y quién no?



La Viagra es solo para los hombres mayores de 18 años que tienen impotencia, es decir, una incapacidad para tener una erección o para mantenerla.



Los efectos secundarios más comunes son dolores de cabeza, náusea, sofocos y mareos, pero muchos hombres no perciben ningún efecto adverso.



Como regla general, los hombres que se quedan sin aliento o tienen dolor en el pecho al hacer ejercicio ligero, como subir dos tramos de escaleras, no deberían usar esta medicina.



El NHS recomienda no tomar Viagra:



si tienes problemas graves de corazón o de hígado,

si hace poco que sufriste un derrame,

si tienes la presión sanguínea baja,

si sigues un tratamiento con nitratos

si tienes una enfermedad genética hereditaria en los ojos llamada retinitis pigmentosa



Y consultar con un médico antes de tomar sildenafil si se sigue otro tratamiento o se padece otra enfermedad, como úlceras de estómago, hemofilia, leucemia o anemia de células falciformes.



3. ¿Puede ser peligroso? ¿Qué pasa si la dosis es demasiado fuerte?



Tomar sildenafil puede ser peligroso si también sigues un tratamiento con medicamentos llamados nitratos, normalmente recetados para la angina de pecho, ya que la combinación de ambos puede causar una peligrosa bajada de la presión sanguínea.



Sildenafil tampoco combina bien con riociguat, un medicamento para la hipertensión pulmonar, ni con drogas de uso recreativo que tienen nitrito de amilo, como los llamados "poppers".



Según el NHS sildenafil no ha sido puesto a prueba eficazmente en combinación con drogas estimulantes como el éxtasis o la cocaína, alucinógenas como el LSD o otras sustancias psicoactivas, por lo que su combinación podría ser también potencialmente peligrosa.



Por otro lado, según el NHS, la Viagra puede causar efectos secundarios graves en menos de 1 de cada 1.000 pacientes.



Se recomienda dejar de tomar las pastillas y consultar con un médico:



si sientes dolor en el pecho



si experimentas erecciones prolongadas (de más de cuatro horas) y a veces dolorosas



si sufres una repentina pérdida de visión total o parcial

si notas una grave reacción en la piel, que puede ir acompañada de fiebre, descamación cutánea, hinchazón y ampollas

si sufres convulsiones

si sufres una reacción alérgica grave



4. ¿Existen tratamientos alternativos a la Viagra para la impotencia?



Hay otros fármacos que funcionan de una manera similar al sildenafil (Viagra), que son



tadalafil (Cialis),

vardenafil (Levitra) y

avanafil (Spedra)



También existe un medicamento vasodilatador llamado alprostadil que ayuda a estimular el flujo sanguíneo hacia el pene y se comercializa en forma de inyección y de supositorio.



Por otro lado, si el motivo por el que no hay erección es un problema hormonal un endocrino puede recetar un tratamiento con hormonas masculinas inyectables.