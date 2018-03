Morales dice que Chile no puede esconder sus ofrecimientos formales de una salida al mar

28/03/2018 - 10:41:33

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró el miércoles, en su cuenta de Twitter, que Chile no puede esconder los "ofrecimientos formales" que hizo a Bolivia, en más de 100 años de enclaustramiento, de una salida soberana al océano Pacífico.



"Anclado en sus contradicciones, Chile no puede esconder sus repetidos ofrecimientos formales de una salida soberana al Océano Pacífico", escribió en esa red social.



Morales siguió los últimos alegatos que Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el marco de la demanda marítima planteada por Bolivia, desde las 04h00 de la madrugada junto a varios ministros de Estado, en Palacio de Gobierno.



"Reunidos en Gabinete, acompañados por nuestro pueblo confirmamos que Chile, luego de atentar contra la integridad de nuestro territorio, ahora trata de negar su obligación. Bolivia no pide que se le conceda un deseo, Bolivia exige que se reponga su derecho de salida soberana al mar", agregó en otro tuit.



Tras los alegatos del país trasandino, se cerró la fase oral de ese proceso y ese alto tribunal se prepara para dictar el fallo, lo que podrá ocurrir hasta el siguiente año, según informó el Presidente boliviano.



Bolivia demandó en la CIJ a Chile, en 2013, para que la Corte obligue a ese país trasandino a negociar una salida soberana al Pacífico, perdida tras la invasión de tropas chilenas a su puerto de Antofagasta (1879) y posterior guerra, en base a los compromisos y negociaciones en más de 100 años de enclaustramiento