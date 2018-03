Piñera dice que Bolivia no debe confundir aspiraciones con derechos

28/03/2018 - 10:39:31

La Paz, (ABI).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, desde la Moneda aseveró el miércoles, a la conclusión de los alegatos de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos.



"(Bolivia) debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos" señaló según cita el portal digital de La Tercera, y añadió que no permitirán que el país altiplánico "intente distorsionar la historia".



En un mensaje a su país, tras el cierre de la última fase del proceso planteado por Bolivia en 2013 ante la Corte de La Haya, Piñera explicó que Chile ganó la Guerra del Pacífico y que dicho conflicto "no fue provocado por Chile como pretende Bolivia".



Sostuvo que en 1904 ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad que fijó los límites, por lo que en ese tema no existen temas pendientes.



"El tratado de 1904 fue válidamente celebrado, se encuentra plenamente vigente y debe ser estrictamente cumplido por los países que lo firmaron. Y, en consecuencia, no existen temas limítrofes pendientes", puntualizó el jefe de Estado chileno.



Bolivia demanda en la CIJ que Chile se avenga a una negociación para otorgar una salida soberana al Pacífico tras una serie de cabildeos en más de 100 años de enclaustramiento, tras la invasión de tropas chilenas y posterior guerra de 1879.