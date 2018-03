Suspenden audiencia pública por regalías por incidente entre oficialistas y opositores



27/03/2018 - 19:46:23

Santa Cruz, (ABI).- El diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Erick Morón, informó el martes que esa instancia suspendió su audiencia pública por el tema de regalías de Incahuasi, debido a las agresiones mutuas entre representantes del oficialismo y la oposición



"Era algo inentendible no se podía deliberar había bullicio cada que exponía algún diputado de oposición y oficialismo, por lo que la directiva y su presidente decidió de terminar la audiencia porque no se podía llegar al tema de fondo pese que tener puntos en común", dijo a los periodistas.



Aclaró que todos los actores coinciden en que se debe exigir el descongelamiento del pozo gasífero Incahuasi, cuyo pago de regalías fue suspendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en tanto no se solucione un conflicto de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca.



Según el legislador se ha demostrado técnicamente que se encuentra en su totalidad en territorio del departamento de Santa Cruz.



Morón dijo no se pudo definir una propuesta clara de cómo asumir una defensa conjunta, porque la intervención de algún asambleísta siempre era interrumpida por agresiones verbales y silbatinas de la otra parte.



"Hicieron prevalecer sus intereses preelectorales a los de la región", lamentó.