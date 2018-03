Caso Facebook: ESET explica cómo se produjo el almacenamiento de registro de llamadas y SMS de usuarios



27/03/2018 - 19:43:30

Argentina.– ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, explica el caso de un usuario de Facebook que descubrió que la aplicación que utilizaba para ingresar a la red social almacenaba un registro con las llamadas que realizaba, mensajes SMS, entre otros datos. Facebook por su parte aseguró que la información recopilada fue con el consentimiento de los usuarios y que se usó para mejorar su experiencia en la red social.



El pasado 21 de marzo, Dylan McKay, un programador de Nueva Zelanda, despertó la inquietud de muchos usuarios a partir de la publicación de un tweet en donde aseguraba haber descubierto que Facebook guardaba desde hace al menos un año todo su historial de llamadas salientes y entrantes, sus mensajes SMS, números de teléfono, nombres de contacto y duración de las llamadas, y descargó una copia de la información en un archivo en formato ZIP.



Los investigadores de ESET observaron que efectivamente Facebook había recopilado esa información de usuarios de Android hasta octubre de 2017, fecha en que dejó de hacerlo. Sin embargo, cabe aclarar que este accionar sucedió porque los usuarios por defecto le dieron a Facebook acceso a sus llamadas y mensajes al descargar la aplicación y comenzar a utilizarla.



El 25 de marzo la propia red social afirmó que no recopiló datos sobre llamadas o mensajes SMS sin el permiso del usuario. En este sentido asegura que “las personas deben estar expresamente de acuerdo para utilizar esta función”. Además, señalan que “si el usuario en algún momento desea dejar de utilizar esta función puede darse de baja en la sección configuración y toda la información recopilada, tanto de llamadas como de mensajes, es eliminada”.



“La posibilidad de almacenar el historial de llamadas y mensajes forma parte de una funcionalidad para quienes utilizaban Messenger o Facebook Lite en Android. Esta opción tenía como objetivo ayudar al usuario a mantenerse en contacto con aquellas personas que quería y permitir ofrecer una mejor experiencia en la red social”, comunicó Facebook. Por último, en su comunicado Facebook asegura nunca haber vendido esta información y también que esta funcionalidad no recopila el contenido de los mensajes o llamadas.



Por otro lado, el sitio Ars Technica asegura que en versiones anteriores de Android, incluso previas a Android 4.1 (Jelly Bean), si el usuario otorgaba permisos para leer los contactos durante la instalación de Facebook en Android, también estaba habilitando a Facebook para que pueda acceder al registro de llamadas y mensajes. Si bien Ars Technica considera que las afirmaciones de Facebook resultan un tanto contradictorias con la opinión de usuarios con los que ellos se comunicaron, todavía no se puede afirmar o negar ninguno de los testimonios.



“Los usuarios deben tomar consciencia del alcance de sus decisiones al momento de navegar en Internet o en las Redes Sociales; utilizar una aplicación en su Smartphone o Tablet, suscribirse a una red social o utilizar cualquier otro servicio en la red, así como también tomarse el tiempo suficiente para averiguar qué permisos a terceros están otorgando sobre su información personal.



Dado estos últimos casos se habla mucho de Facebook, pero no podemos perder de vista que son muchas las aplicaciones y servicios que usan nuestra información como usuarios, la idea no es volverse paranoico, en cambio hay que conocer que ocurre, como funciona y tomar decisiones basados en ese conocimiento”, comentó el Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez.