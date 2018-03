Ministerio de Gobierno aclara que no hay orden de trasladar presos de Palmasola a Montero

27/03/2018 - 19:29:28

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Gobierno aclaró el martes, a través de un comunicado, que no existe una orden de trasladar a unos 50 internos desde la cárcel de Palmasola hasta el penal de Montero, en respuesta a rumores que alarmaron a la población del departamento de Santa Cruz.



"No se tiene previsto ni planificado ningún traslado de personas privadas de libertad del centro penitenciario de Palmasola al penal de Readaptación Productiva de Montero y/o a la carceleta de aquella ciudad", señala el documento.



Según el Ministerio de Gobierno, las decisiones para trasladar presos previamente deben justificar una estrategia de seguridad penitenciaria en base al informe de un equipo técnico multidisciplinario de la Dirección de Régimen Penitenciario y el debido respaldo legal.



En ese sentido, toda probable acción o manifestación en la ciudad de Montero se tomará absolutamente innecesaria, dado que no existe determinación alguna sobre el traslado de reos a la cárcel de ese municipio, complementó.