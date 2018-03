Asambleístas del MAS critican accionar jurídico de la Gobernación de Santa Cruz por regalías



27/03/2018 - 19:28:51

Santa Cruz, (AB).- La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, criticó el martes a los representantes de la Gobernación de Santa Cruz por no ejercer una defensa legal adecuada para evitar el congelamiento de las regalías por la producción de campo gasífero Incahuasi.



"Incahuasi está en Santa Cruz y esa es una realidad inobjetable, observamos la defensa jurídica como el primer memorial presentado por la Gobernación que son solo estas dos hojitas, las mismas que no se remiten y no están acordes a las justificaciones en detalle", dijo en una audiencia pública.



La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz convocó a representantes de la Gobernación a una audiencia pública para que brinden una explicación sobre la defensa legal que asumieron por la acción interpuesta sobre límites territoriales por el departamento de Chuquisaca, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ordenó el congelamiento de las regalías en tanto ese conflicto no sea resuelto.



Por su parte, el diputado del MAS, Edgar Montaño, señaló que la Secretaría Jurídica de la Gobernación no hizo lo suficiente para evitar la decisión del TCP, que tuvo que ser acatada por el Ministerio de la Presidencia a través de una resolución emanada por esa cartera.



"Se les ha demostrado que podía accionar muchas acciones judiciales, pero no lo hicieron se les ha demostrado una por una cuáles son las contradicciones, por lo tanto el secretario jurídico debe responsabilizarse de este tema", dijo el legislador.



Montaño considera que pese a las críticas se tiene que ver la manera de aunar esfuerzos entre oficialismo y oposición, para defender los recursos por las regalías del campo de gas de Incahuasi.