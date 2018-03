Mesa dice que el 21F es de primerísima prioridad y no quedó de lado con el tema del mar

27/03/2018 - 13:34:16

El País.- El expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, ratificó su posición sobre el referendo del 21 de febrero de 2016 y aseguró que es un tema permanente que no quedó de lado ni en la actual coyuntura de la demanda marítima.



“El 21F es un tema que no se reposicionará (recién otra vez, en realidad) nunca ha quedado de lado, es un tema de primerísima prioridad para los demócratas que creemos que el respeto a la Constitución, a la soberanía popular y a nuestro voto del 21 de febrero de 2016 debe ser algo fundamental por lo que tenemos que luchar”, dijo Mesa al programa “No Mentirás” en un contacto desde Holanda.



En el referendo del 21F, la mayoría de los bolivianos se opuso a la posibilidad de modificar la Constitución para una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia, sin embargo, el oficialismo logró que mediante un recurso judicial el Jefe de Estado sea habilitado para las próximas elecciones.



Ese hecho generó en el país una cadena de protestas de sectores que exigen el respeto al resultado del referendo y en las últimas semanas bajó la intensidad de las manifestaciones y también su tratamiento mediático debido a que la demanda marítima boliviana contra Chile llegó a su etapa de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Pero “yo creo que esto (del 21F) es un elemento permanente, independientemente del tema del mar, es decir, no en vez del tema del mar, ni después del tema del mar, ni antes del tema del mar, sino durante todo este tiempo eso no ha dejado de existir, en nuestra posición y opinión sigue siendo inalterable sobre la cuestión”, apuntó Mesa.