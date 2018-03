Morales: Chile ataca políticamente porque carece de argumentos jurídicos e históricos



27/03/2018 - 13:31:24

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseveró el martes que Chile recurre al ataque político porque carece de argumentos jurídicos e históricos para sustentar su posición sobre la demanda marítima planteada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2013, por una salida soberana al mar.



"Entiendo perfectamente que como carecen de argumentos jurídicos e históricos pasan a una cuestión, a un ámbito político (...). Lamento mucho ya no asumen su responsabilidad, defender legalmente ante el mundo, ante la Corte, entonces atacan políticamente", mencionó en conferencia de prensa en el hangar presidencial de la ciudad de El Alto.



Ayer, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, al término de la tercera y última audiencia de alegatos orales de Bolivia ante la Corte de La Haya, dijo que Morales está en campaña y habló de "demagogos que se aferran al poder".



Indicó también que no es Chile quien tiene enclaustrada a Bolivia, sino el presidente Evo Morales de quien afirmó "ha puesto un candado a las relaciones bilaterales".



Sin embargo, Morales saludó a Ampuero y le ofreció ser su jefe de campaña por la posición que expresó carente de argumentos.



"Saludo al hermano chileno canciller Ampuero si esa es su posición puedo declarar con gusto que sea mi jefe de campaña, porque aquí estamos con temas jurídicos, históricos y de golpe ataque político", señaló.



El presidente indígena advirtió "preocupación" y "nerviosismo" en el equipo chileno, lo que interpretó como un buen avance de Bolivia que cuenta con la razón, la verdad y la justicia en sus argumentos para retornar al Pacífico.



Reveló que la Corte de La Haya invitó a un cóctel a los equipos jurídicos y delegaciones de ambos países, iniciativa que calificó de acertada, oportunidad que sirvió para conversar y saludar a los jueces.



"Nos hemos sincerado con algunas exautoridades de Chile, conversaba con (Heraldo) Muñoz (...) no tanto debatir el tema del mar sino conversar", dijo.



Consideró que es necesario crear amistad y confianza, para lo que es importante la sinceridad y enfatizó que el deseo de Bolivia es ese "como crear amistad".



Anunció que el miércoles (mañana) junto al gabinete de ministros seguirá los alegatos orales que presentará Chile, en su última audiencia en la Corte, antes de conocer el fallo que podría dictarse hasta el próximo año.