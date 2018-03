Diputado opositor instala su oficina en hall de la Asamblea



27/03/2018 - 13:28:13

Opinión.- El diputado Gonzalo Barrientos nominado por Unidad Demócrata como jefe de bancada, volvió a improvisar una oficina este martes, ante la negativa de la presidencia de la Cámara de Diputados de reconocerlo como tal y conceder un espacio de trabajo.



"En el puesto del deber, pese al golpe parlamentario. Seguimos en la resistencia democrática, desde primeras horas en la oficina que improvisamos bajo las gradas del hall de la Cámara de Diputados", dijo Barrientos.



El legislador potosino instaló una mesa portátil para atender asuntos políticos y recibir en una silla metálica de pasillo a sus ocasionales visitantes.



Barrientos fue elegido el 18 de febrero por su bancada pero otra fracción también nominó al diputado tarijeño Norman Lazarte, en una clara división al interior de la Unidad Demócrata.



La presidenta de diputados Gabriela Montaño decidió no reconocer a ninguna de las fracciones hasta que el partido opositor presente un jefe de bancada de consenso, y por tanto, no fueron entregadas las oficinas que por mandato de su reglamento de debates les corresponde.



Este viernes el diputado Barrientos puso letreros donde se lee "Bolivia no es Venezuela" y "Basta de intromisión masista" en señal de protesta a la negativa del oficialismo de reconocerlo y facilitar su trabajo legislativo.



En similar situación se encuentra la jefatura de bancada del Partido Demócrata Cristiano que también acusa división interna y no goza de ambientes de trabajo.