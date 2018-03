Hallan en Brasil droga con rótulo Made in Cochabamba

27/03/2018 - 13:27:13

Opinión.- La Policía de Brasil encontró la semana pasada 15 paquetes de cocaína que estaban en un envoltorio con el rótulo “Made in Cochabamba”, informaron medios de ese país.



El hallazgo se hizo el jueves 23 de marzo en una carretera del estado de Sao Paulo, a bordo de un vehículo Volkswagen Gol.



Según la Policía brasileña, en un operativo se hizo el control del coche con dos pasajeros, pero los ocupantes se mostraron nerviosos, por lo cual se decidió hacer una búsqueda dentro del automóvil.

La droga estaba oculta en el panel del carro adentro del forro del asiento trasero. En total se encontró 15 paquetes de cocaína y 20 paquetes de crack



Lo que llamó la atención a los agentes fue que los paquetes con cocaína tenían los colores de la bandera de Bolivia, su escudo y la inscripción “Made in Cochabamba”, por lo que se presume que el producto ilegal es de origen boliviano.



Sin embargo, los detenidos dijeron que no sabían de la procedencia de la droga, y que sólo recibieron el coche ya cargado para hacer la transferencia. El coche partió desde Mato Grosso do Sul.



La Policía siguió las investigaciones y logró otras tres detenciones, de personas quienes estarían vinculadas con la organización delictiva que traficaba la droga.