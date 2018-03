Huanacuni responde a Ampuero: El norte de Arica es desértico



27/03/2018 - 13:24:17

La Razón.- El canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, explicó que por el momento no es posible hablar de las posibles fórmulas de solución al enclaustramiento marítimo como consecuencia de un eventual fallo favorable a la demanda marítima y aclaró a su colega chileno Roberto Ampuero que la región al norte de Arica es desértica y sin población.



Ampuero afirmó el martes, a la conclusión de los alegatos orales en el juicio marítimo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, que Bolivia pretende tocar el Tratado de 1904 que selló las fronteras entre ambos Estados tras la invasión y posterior guerra del Pacífico de 1879, que cercenó la cualidad marítima boliviana.



“¿Aspiran acaso a que el Gobierno de Chile ceda territorio a Bolivia y desplace a millones de chilenos de sus hogares, de sus tierras, de sus fuentes de trabajo, de su identidad, de su cultura, de su religión y de lo que los ha hecho durante generaciones?”, cuestionó en una conferencia de prensa como parte de sus cuestionamientos al juicio en curso y sus consecuencias.



Huanacuni atribuyó esa afirmación al “nerviosismo” y al desconocimiento de su territorio en el norte de Arica. “Creo que nosotros conocemos mucho mejor lo que sucede en la parte de Arica, en esa parte no existe habitantes, es desértica, nosotros hemos hechos varios viajes a ese lugar en varias oportunidades, no solo como canciller, y conocemos perfectamente el territorio”.



Una de las fórmulas manejadas en el pasado en las negociaciones destinadas a poner fin al enclaustramiento marítimo fue, precisamente, un corredor al norte de Arica, aunque ahora, como parte del juicio marítimo, no se tocó ni esbozó ninguna posible alternativa. De hecho, Huanacuni dijo en una entrevista con la emisora Panamericana que no puede adelantarse a lo que vendrá en la etapa post-La Haya.



“La parte del norte de Arica, la parte de la frontera con el Perú no hay cómo uno puede imaginar poblaciones en las cuales vivan varias personas, son zonas desérticas, son zonas inhabitadas; por lo tanto, esas afirmaciones son producto del nerviosismo y desconocimiento del territorio de la parte que nosotros lo conocemos perfectamente”, insistió.



Bolivia demanda a la CIJ que obligue a Chile a cumplir con sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico. El miércoles concluye la fase de alegatos orales y luego los jueces deberán deliberar para dictar la sentencia que se espera para este año.



El Canciller boliviano permanece en La Haya a la espera de la conclusión de la fase de alegatos. El presidente Evo Morales estuvo en toda la fase de alegatos bolivianos, que concluyó el lunes, y retonó en las últimas horas a La Paz.