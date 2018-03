Medio chileno revela que La Moneda ya invirtió casi $us 23 millones en la demanda marítima

27/03/2018 - 13:22:35

La Razón.- Un medio digital de Chile informó que hasta este lunes 26 de marzo de 2018 ese país invirtió a la fecha unos $us 22,9 millones en atendar la demanda marítima que Bolivia inscribió en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya hace cinco años.



Ese dinero, que en pesos chilenos equivale a 13.961 millones, comprende la defensa en todas las fases del juicio e incluye todos los gastos realizados desde la presentación de la demanda en abril de 2013 hasta la etapa de alegatos orales que se cierra este miércoles, reseña el portal Pauta.cl. cuya información fue replicada posteriormente por El Dínamo.



De acuerdo a la publicación, los datos fueron obtenidos a través de una solicitud amparada en La Ley de Transparencia chilena e incluyen el pago de honorarios de aquellos miembros del equipo jurídico que no tienen la calidad de funcionarios de gobierno —11 de un total de 14 abogados—, contratación de estudios y de otros profesionales como consultores en comunicaciones, entre otros gastos.



La responsable de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería de Chile, Ximena Fuentes, quien también integra el equipo jurídico chileno, confirmó esa información al medio chileno.



El financiamiento de esos recursos está consignado en una glosa de la Ley de Presupuestos correspondiente a Difrol, un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que también encara el juicio contra Bolivia por las aguas manantiales del Silala.



El dinero erogado por La Moneda para el litigo equipara al destinado para el juicio que confrontó a Chile con Perú y que concluyó en 2014. En ese entonces, el gobierno chileno desembolsó $us 23,2 millones, aproximadamente.



El exembajador para la demanda boliviana, Gabriel Gaspar, aseguró que Chile “no tiene que escatimar recursos porque lo que está en juego es la soberanía nacional”.



Los desembolsos estatales para el mismo fin son desconocidos en Bolivia.