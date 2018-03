Bomberos: Los extintores en el Fidalga no eran los adecuados

27/03/2018 - 13:18:52

El Deber.- El comandante de Bomberos de la Policía, José Aguilar, adelantó parte del informe final que está elaborando con sus peritos sobre el incendio en el Shoping Fidalga y precisó que los extintores que habían en el supermercado no eran los adecuados para este tipo de siniestros.



"Lo que preliminarmente hemos podido identificar, es que los extintores que habían en el supermercado no eran los adecuados para este tipo de incendios", puntualizó el jefe policial, que realizó una demostración sobre la efectividad de los equipos en el patio de la unidad de Bomberos, utilizando un tipo de extintor que debía ser utilizado en infraestructuras que corren el riesgo de sufrir siniestros como el sucedido ayer.



Otro observación que hizo Aguilar, fue que los equipos del supermercado y de todos los negocios que funcionaban en la infraestructura del local, fueron registrados en la Alcaldía, apuntando que la Ley 449 establece que esa verificación y registro debe ser realizada por Bomberos de la Policía.



Finalmente se espera que por la tarde se conozca en detalle el informe final de lo ocurrido, aunque se mantienen las dos hipótesis del inicio del fuego: un cortocircuito en una instalación eléctrica o una chispa que desencadenó las llamas que luego se extendieron por gran parte del lugar.