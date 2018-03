Luis Miguel nos ha engañado! Su imitador cuenta cómo y por qué



27/03/2018 - 12:10:01

Elsalvador.com.- Como todo famoso, el Sol de México guarda muchos secretos en torno a su vida, pero esta vez vamos a explorar uno profesional que está como pan caliente.



Lo hemos sabido no por voz del cantante, si no por Andrés Rey, su imitador oficial.



En una entrevista a Cadena 3, el también actor de origen argentino, confesó que en varias ocasiones ha subido al escenario y se ha colocado en el centro de la prensa y otros lugares públicos por órdenes de Luis Miguel y ha hecho su papel engañando a todos.



Explicó al medio que le contrataban para armar “simulacros” en los que fingía ser el cantante y estar en un lugar público con el objetivo de agitar la prensa.



Rey no le ve ningún inconveniente al asunto, salvo los fans de “Luismi”, quienes obviamente se enfadarían si supieran cuántas veces vieron a un doble y no al cantante original.



De hecho, eso sucedió una vez y lo ha confirmado en la la misma entrevista el imitador oficial de Luis Miguel.



Sucedió en un show en San Luis en el año 2010. De no haber sido porque el escenario presentó fallas técnicas el verdadero Luis Miguel hubiera dado el espectáculo pero Rey lo sustituyó por completo.



Pero Rey confesó en la conversación: “a mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente”.



También enfatizó que es un actor y le contratan para realizar una actuación en un lugar determinado, por eso no cree que esté haciendo algo malo. En todo caso, solo sigue órdenes que vienen del Sol de México.



Lo más cruel han sido las veces que Rey subió al escenario y fue ovacionado por miles de fans. “Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio, y en otros lugares también, que se fueron armando distintos tipos de giras cuando por fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”.



El argentino toma el lugar de Luis Miguel en casos como ese, cuando prácticamente se tiene la mitad del show, pero no cumple con los estándares solicitados por el cantante mexicano.



“Los productores hacen inversiones muy grandes y a veces el lugar no está a la altura de lo que el artista quiere, ellos tienen muchas exigencias que se escapan de lo que puede brindar el productor. Cuando las cosas no se cumplen, no dan notas, no mandan material y los productores tratan de rebuscarse de otra manera”, explicó Rey.