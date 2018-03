ONG: Van 20 militares venezolanos detenidos en 2018



27/03/2018 - 11:04:21

VOA.- Al menos 20 militares han sido detenidos en Venezuela durante este 2018, según asegura el director de la ONG Foro Penal Venezolano.



"Hay 20 nuevos militares presos para un total de nuevos militares presos de 63 militares al dia de hoy de presos políticos", dijo Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano.



Denuncian además una sistemática violación del Estado al personal castrense, con la que se estaría buscando neutralizar cualquier postura contraria a la del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



“Desde enero para acá la persecución política, es una persecución política focalizada, fundamentalmente en personas que o están dentro del mundo militar, o son señaladas a ser cercana al mundo militar, la intención de esto el es clara, el gobierno quiere neutralizar cualquier postura crítica disidente dentro de la fuerza armada nacional", indicó Gonzalo Himiob, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano.



El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, por su parte, ha negado tajantemente en el último mes que existan fracturas en las fuerzas armadas.



"A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide absolutamente nadie, a los desesperados yo les digo: quédense tranquilos, aguanten allí, no lo van a lograr (...) Sigo insistiendo a esos factores que siguen llamando a golpes de Estado, que me siguen haciendo llamados a mí (...), a los integrantes de la Fuerza Armada en todos sus niveles para tomar partido, Dios nos libre de una guerra civil".



Sin embargo para algunos parlamentarios, como Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa, estos arrestos sí revelan una fractura de entidad en el estamento militar.



“Es una fractura importante, en los últimos tiempos la más importante, parte de los señalados son funcionarios de alta graduación incluso militantes activos del proyecto político de Hugo Chávez, esto es una cosa seria”, señaló Zambrano.