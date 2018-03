Christina Aguilera aparece sin maquillaje y luce irreconocible

27/03/2018 - 11:00:49

El Diario NY.- Christina Aguilera ha reaparecido en la portada de la revista Paper que lleva como título “transformación”. La cantante posó sin maquillaje y muchos no la reconocieron a primera vista.



En las fotos donde aparece la intérprete de “Beautiful” son acercamientos a su cara donde se pueden observar sus pecas.



"Yo siempre he sido alguien quien ama experimenta, me encanta ser teatral, amor crear una historias y personajes en un video o sobre el escenario", dijo Aguilera a la revista sobre la razón de posar sin maquillaje.





“Yo siempre he sido alguien quien ama experimenta, me encanta ser teatral, amor crear una historias y personajes en un video o sobre el escenario“, dijo Aguilera a la revista sobre la razón de posar sin maquillaje.



“Soy una artista, eso es lo que soy por naturaleza. Pero estoy en un lugar, musicalmente también, que se siente libre de quitarte todo y apreciar quien eres y esa naturaleza pura”, agregó.



#XtinaPAPER Una publicación compartida de Paper Magazine (@papermagazine) el Mar 26, 2018 at 2:24 PDT

