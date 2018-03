Avengers: Infinity War causa intriga con nuevos pósters



27/03/2018 - 10:47:02

El Comercio.- A solo unas semanas del esperado estreno de "Avengers: Infinity War", película que conmemora el décimo aniversario del Universo Cinematográfico de Marvel, cinco nuevos pósters han salido a la luz. De manera independiente, las imágenes no dicen mucho. Pero juntos la historia es otra.



Los pósters de "Avengers: Infinity War" están divididos por los equipos que lucharán para evitar que el villano Thanos (Josh Brolin) cumpla con su objetivo. Además, cada imagen tiene un color que representa una gema del infinito.



Rojo (Gema de la Realidad): Iron Man, Doctor Strange, Wong y Spider Man.



Amarillo (Gema de la Mente): Scarlet Witch, Vision, Falcon y War Machine.



Púrpura (Gema del Poder): Thor, Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket y Drax.



Azul (Gema del Espacio): Capitán América, Shuri, Winter Soldier, Nebula y Mantis.



Verde (Gema del Tiempo): Black Widow, Black Panther, Okoye y Hulk.



Si estás familiarizado con las gemas, sabes que esas nos son todas. Falta la de color naranja, la Gema del Alma. Esto podría indicar que Marvel, en los próximos días, podría lanzar el póster respectivo, sea con héroes que hasta ahora no aparecen en los tráilers, como Ant-Man y Hawkeye, o Thanos y sus servidores.



Con esto Marvel ahonda más en la pregunta "¿Dónde está la Gema del Alma?", frase que los directores Joe y Anthony Russo soltaron hace unos días y que tiene a los fans estableciendo teorías, cada una más descabellada que la anterior.



DATO



"Avengers: Infinity War" llega a los cines de Estados unidos el viernes 27.



Más adelante este año Marvel Studios también lanzará "Ant Man and the Wasp".