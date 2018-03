Seguir igual es la idea en Oriente y Blooming



El Día.- Ambos llegan de lograr victorias (por coincidencia por 2-1), aunque los celestes tres consecutivas contra una de los albiverdes y por eso la idea en Blooming y Oriente Petrolero es, seguir por la misma línea en el “clásico” 182 que jugarán el domingo en el estadio “Tahuichi” Aguilera.



A esto se agrega el hecho que en los "académicos" debutará Erwin Sánchez como entrenador, en su segunda etapa ya que estuvo en 2015, y lo quiere hacer de la mejor manera, ganando.



Vale 3 puntos. Previo al inicio de su trabajo, Sánchez, en contacto con los medios, dijo que para él es un partido más, “vale 3 puntos, no 6 ni 9, porque si valiera eso, estaríamos sumando esa cantidad si ganamos”, indicó el ex volante.



Sánchez dijo que siempre ha mantenido una misma línea, la del buen trato al balón, elegante y que lo distinguió en su primer paso, que hasta ahora la gente lo recuerda.



“Eso no va a cambiar, siempre es lo que he mantenido”, explicando que en la semana que le queda de trabajo, intentará plasmar su idea, pese a que es muy corto.



Por otro lado, dijo que jugarán los que mejor se encuentren, así tengan 16 años.



Pidió $us 200 mil. En una nota publicada ayer por Globoesporte, el presidente de Avaí, Francisco Battistotti, explicó que: "La cosa se complicó, pidieron 200 mil dólares por el préstamo. Había hablado con el atleta, mandamos la contrapropuesta para el Oriente Petrolero. El jugador dijo que quiere venir al Avaí. Espero que la gente tenga una situación cerrada". La declaración fue tomada de una entrevista concedida a la radio CBN/Diario. "(Freitas) Me dijo que está ajustando allí. Vamos a resolver lo más rápido posible", agregó Battistotti, muy esperanzado.



El equipo. Ayer el plantel retomó sus entrenamientos en su cancha de San Antonio sin los jugadores que se encuentran en la selección. En la mañana Alí Meza sufrió un golpe y hoy se verá si no es grave.



181 Partidos

jugaron entre 1977/18. Oriente ganó 73, Blooming 58 y 50 empates.



Apuntes



Compromiso. Según anunció el abogado Fernando Cuéllar, se ha pactado un compromiso de pago de un saldo del sueldo del mes de enero hasta este jueves al plantel de jugadores.



Lesionados. Erwin Sánchez, en conferencia de prensa, indicó que aún no tenía una información de la lesión del ‘Picante” Pereyra algo que verá en las próximas horas.