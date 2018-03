The Strongest rescinde contrato con el DT Carlos Ischia

27/03/2018 - 08:54:28

La Razón.- The Strongest oficializó este lunes por la tarde la rescisión de contrato con el entrenador argentino Carlos Ischia. Tres meses después de contratarlo —fue presentado el jueves 21 de diciembre del año pasado y el DT comenzó a trabajar el 5 de enero— el Tigre cortó la relación con Ischia, deteriorada en las últimas semanas, aunque según el comunicado oficial la rescisión se debe a motivos personales del entrenador.



"El Club The Strongest y el profesor Carlos Ischia han acordado de mutuo acuerdo rescindir su contrato como director técnico. Son motivos personales los que impiden que el profesor continúe en la institución, por tanto el club reconoce la labor realizada hasta la fecha y le agradece por el profesionalismo demostrado desde que llegó, deseándole el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos".



Ischia, que ya tenía diferencias con la cúpula dirigencial atigrada, renegó la semana pasada porque no fue consultado para adelantar el partido Blooming vs. The Strongest, que se jugó el domingo por la noche y se mostró en desacuerdo.



El DT trabajó hasta este lunes a mediodía, cuando la delegación stronguista regresó de Santa Cruz.



El primer nombre en la lista de candidatos a sucederlo es el del venezolano César Farías, DT del Tigre hasta el año pasado.