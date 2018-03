Baldivieso consigue con Palestina otra meta



27/03/2018 - 08:53:19

El Diario.- El entrenador nacional Julio César Baldivieso afrontará hoy al mando de Palestina, un reto importante, porque tras lograr el pase directo a la Copa de Asia, buscará el primer lugar cuando el seleccionado que dirige se enfrente en calidad de visitante a Omán, en lance a jugarse hoy en Muzcat la capital de ese país.



Los jugadores del seleccionado de Palestina, que dirige el boliviano, tuvieron una buena performance la anterior semana, cuando de visitante también lograron empatar con Bahreín por 1-1, así que ahora, tienen el pase directo al certamen más importante de la región.Deportes El Diario tuvo la oportunidad de conversar con el entrenador boliviano, quien estaba concentrado con sus jugadores, a la espera de este aprestamiento que se da en pleno Golfo Pérsico.



“Gracias a Dios que estamos bastante bien, hemos disputado tres partidos, a nivel de selecciones hemos ganado uno (ante Argelia 1-0), y el otro empatado (ante Bahreín 1-1), mientras otro encuentro ante un equipo local lo hemos ganado”, dijo con la voz emocionada el seleccionador de Palestina, quien dice que poco a poco se irá pensando en cosas grandes, pero hay que ir partido a partido.



Baldivieso tuvo la oportunidad de destacar la calidad y el talento que tienen sus jugadores en Palestina, “hay evidentemente muy buenos jugadores, me he encontrado con bastante talento, hay que trabajar bastante, eso está completamente claro, pero hay que ir poco a poco”.



En torno al desafío que tienen hoy ante Omán, el boliviano señaló de que es un reto bastante duro, “es el último campeón del Golfo, es duro y complicado, solo espero que el martes tengamos suerte y podamos ganar para alegría de toda la gente que nos apoya”, señaló en tono optimista. Señaló que su principal objetivo está cumplido, disputar la Copa de Asia que se jugará en enero del próximo año en Emiratos Arabes, “un reto importante, que se consiguió en base a bastante trabajo”. Baldivieso dijo que el trabajo no cesará, porque el 3 de mayo se tiene planificado jugar ante Kuwait, además de hacer frente a otros partidos amistosos fuera de territorio palestino, “esa es la idea, iremos por ello”.



No quiere hablar en torno a futuros planes, “que sea lo que Dios quiera, yo seguiré trabajando como siempre lo he hecho en mi vida, lo importante es dejar bien sentado el nombre de nuestro país, para eso estamos trabajando bastante con mi cuerpo técnico, aquí hay bastante receptividad”.



