Para Aurora, empate sirve como envión de ánimo



27/03/2018 - 08:51:53

Opinión.- El empate conseguido en la Villa Imperial calmó levemente las aguas en la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores de Aurora, pues, ante “la lluvia incesante y las estadísticas fuera de casa, el resultado no es malo”, y ayuda a levantar el ánimo para encarar la fecha 10 del torneo Apertura.



El presidente de la entidad, Jaime Cornejo, sostuvo que “está más tranquilo” luego de la igualdad conseguida en Potosí, y más por las “condiciones” en las que jugó el equipo Celeste.



“Llovió mucho, la cancha estaba muy mala, entonces es reconfortante. Ojalá este sea el punto de inicio para un nuevo rumbo en el torneo. Nos quedamos conformes con el punto que conseguimos en cancha”.



El titular añadió que este equipo tiene “todo” para cambiar la racha en casa, por lo que espera que, como locales, no se pierdan más puntos y, como visitantes, se siga sumando unidades.



La misma idea la tienen los jugadores y consideran que en el siguiente partido buscarán no menos que un empate.



“Somos conscientes de que esto debe cambiar y estamos trabajando para conseguirlo. El ambiente ha mejorado y ahora toca seguir recuperando puntos fuera de casa”, sostuvo Juan Pablo Gómez.



El Equipo del Pueblo es el “rey de los empates” del torneo Apertura, pues lleva cinco cotejos dividiéndose unidades (cuatro de local y uno de visita). Los dirigidos por Miguel Ángel Zahzú solamente consiguieron una victoria y tres derrotas. Suman ocho unidades en el certamen.



Si bien el resultado es alentador y sirve para mejorar el ambiente dentro de la entidad de los celestes, Cornejo volvió a hacer énfasis en que “los ingresos no son suficientes” para solventar la planilla, pues nuevamente les toca salir de casa y no habrá ingresos por recaudación.



“Es difícil la situación, me mantengo en la postura en que voy a aguantar un par de meses más, hasta que convoquemos a elecciones o exista alguien que se quiera poner el equipo al hombro”.



Asimismo, indicó que se está analizando el estatuto del club para que su salida sea “legal” y no dejarlo sin dirigentes ni cuerpo técnico.



“Ojalá en esta semana venga alguien que quiera hacerse cargo del club a mediano plazo. Estamos lejos de fin de año, pero para que no estemos con problemas económicos esperemos que alguien se acerque”.