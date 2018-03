Los cocaleros de Yungas marchan por detenidos



Correo del Sur.- El cantante de Coripata, Jesús Monje, publicó en Facebook una composición propia sobre los conflictos que atraviesa ADEPCOCA por la toma de la institución.



La Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, protagonizó ayer una marcha desde la zona Villa Fátima hasta el centro de esa ciudad, pidiendo la liberación de sus miembros detenidos durante las movilizaciones de la semana pasada y durante los bloqueos del mes pasado en Santa Bárbara.



La marcha fue convocada por el Comité de Autodefensa de ADEPCOCA que dirigió las movilizaciones de la semana pasada contra el Comité Ad Hoc que no reconocía la ratificación de Franklin Gutiérrez como presidente de la institución. La movilización pasó frente a la Fiscalía y a los juzgados de La Paz, para luego convertirse en un mitin en la plaza de San Francisco.



"Hemos llegado en una gran marcha en defensa de los productores y de ADEPCOCA que el Gobierno ha intervenido. También la marcha ha sido para exigir al Gobierno la liberación de todos nuestros hermanos que se encuentran detenidos en la Fiscalía y en San Pedro. No podemos permitir que el Gobierno esté acusando con falsos argumentos", señaló Gutiérrez.



Los cocaleros no descartan realizar una vigilia si es que sus compañeros no son liberados. Se trata de 15 personas que continúan detenidas por los enfrentamientos con la Policía la semana pasada y cinco que estarían en el penal San Pedro tras ser aprehendidos durante los bloqueos en Santa Bárbara realizados en febrero.



FUNDADORES EN HUELGA



Mientras, un grupo de cuatro a cinco personas, miembros fundadores de ADEPCOCA, posesionado el pasado jueves por el Comité Ad Hoc, se declaró en huelga de hambre ayer y señaló que no abandonará las oficinas de Villa Fátima.



"Lamentablemente este señor Franklin ni a los adultos mayores ni a los fundadores de ADEPCOCA hace caso (...) ya que se hace la burla de nosotros, como parte del Directorio entraremos a la huelga de hambre", señaló el Vicepresidente de ese Directorio, Mario Enríquez.



"Mi familia recibió amedrentamiento, (...) ¿qué he hecho?, ¿he matado?, ¿he asesinado?, ¿por qué la juventud se está torciendo de esa manera?. Solamente por buscar transparencia, eso creo que es un delito", afirmó.



Por su parte, el que hasta el domingo fungió como Presidente de ADEPCOCA, Honorato Atto, tras presentar su renuncia y entregársela a Gutiérrez, señaló: "Ayer en la mañana les dije que salgan porque ya era peligroso, pero ellos no quieren dicen que nos maten, vamos a seguir, el Comandante de la Policía también los ha llamado pero no quieren salir, ya no podemos hacer nada".