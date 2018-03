Chile relaciona litigio con reelección y acusa a Bolivia de buscar tragedia



Los Tiempos.- Chile y Bolivia suben el tono de sus declaraciones a pocos días de terminar la fase de alegatos de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Tras la última presentación boliviana -mañana le toca cerrar a Chile-, el canciller Roberto Ampuero aseguró que el pedido boliviano exige “simple y llanamente territorios chilenos” lo que desconoce incluso “los derechos humanos” de los miles de chilenos que viven en el norte de su país, a quienes, según su criterio, un fallo favorable a Bolivia significaría “despojarnos de territorios soberanos sin importarle ni el derecho internacional ni el Tratado de 1904 ni la tragedia humanitaria que eso implicaría”.



“¿Aspiran acaso a que el Gobierno de Chile ceda territorio a Bolivia y desplace a cientos de miles, cuando no a millones de chilenos de sus hogares?”, se preguntó en tono agitado Ampuero, en puertas del Palacio de la Paz, en La Haya.



“Bolivia no debe seguir buscando el futuro en su espejo retrovisor”, aseguró y acusó al presidente Morales de “enclaustrar” a su país “en el siglo XIX” y poner “un candado a las relaciones bilaterales”.



“Seguir haciéndolo la dejará anclada en el siglo XIX y entregará argumentos a políticos demagogos que se apegan al poder”, señaló sin nombrar a Morales pero enviándole un recado: “Está en campaña presidencial” y parte de los alegatos tuvieron “un claro mensaje político hacia el interior de Bolivia”.



Por su parte, el agente de Chile, Claudio Grossman, mencionó que “Bolivia planteó un hecho político y emocional” y que “el Tratado de 1904 no es materia de debate”.



“Ni en La Haya, ni en ninguna parte, Chile cederá un centímetro cuadrado de su territorio”, añadió Ampuero. A esto se sumó la crítica por el apoyo del presidente venezolano Nicolás Maduro a la demanda boliviana. “Sabemos las razones por las cuales Evo y Maduro marchan unidos en esto (...), el deseo por perpetuarse en el poder”, aseveró.



La respuesta boliviana no se dejó esperar. El presidente Evo Morales apuntó que el país “tiende la mano” a Chile para solucionar la controversia y “la más amplia apertura” sin vencedores ni vencidos para la buena vecindad. Aseguró que el Tratado de 1904 “no garantiza ni paz ni amistad, fue impuesto e incumplido” y dijo que el camino al mar no es sólo posible, sino “inevitable”. Fue la primera vez en 20 años que un Presidente asiste a un juicio en la CIJ. Morales regresó al país luego de sus declaraciones.



Intromisión



En tanto, el vicepresidente Álvaro García, aseguró que Chile perdió la compostura diplomática y es impertinente por su “intromisión en asuntos internos de Bolivia”.



El segundo mandatario lamentó las señales de “agresividad y ejercicio de antidiplomacia verbal” por lo que instó al país a mantener la “posición firme porque se basa en derecho, mientras que Chile se basa en agresividad, abuso e intromisión política”.



Por su parte, el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó que Chile no quiere aceptar la evidencia de sus compromisos serios que tienen nivel de tratado y que no pueden ser desconocidos por “capricho”.



Asimismo, aseveró que “no es Bolivia quien está pidiendo a la Corte que ‘por favor le diga a Chile’. No. Bolivia le está diciendo a la Corte ‘recuérdele a Chile que fue Chile el que generó elementos de obligación por los cuales tiene que sentarse a negociar’”, precisó Mesa.







En 6 meses saldrá el fallo en CIJ. Se prevé que tras los alegatos orales, la CIJ emita la sentencia entre 4 a 6 meses de plazo.







54% DE CHILENOS PIDE NO ACATAR FALLO



Una encuesta de la empresa Cadem señala que el 54% de los chilenos considera que su país no debe respetar un fallo de la CIJ que sea favorable a Bolivia.



En tanto, el 41% sostuvo que en ese escenario su Presidente debe “acatar el fallo, cumpliendo sus compromisos y negociar con Bolivia una salida soberana al mar”, mientras que el 5% no respondió a la pregunta.



El estudio muestra que la mayoría de los chilenos (50%) cree que la CIJ emitirá un fallo dividido. El 41% considera que el Tribunal fallará a favor de Chile y el 3% prevé que la sentencia será favorable a Bolivia.