Cossío reaparece y dice que fue condenado cobardemente



27/03/2018 - 08:16:44

El Día.- El exgobernador de Tarija, Mario Cossío, denunció que la condena a 6 años de cárcel en su contra se dio en "un juicio llevado cobardemente", argumenta que no fue notificado. Mediante una videoconferencia, señaló que lleva 8 años exiliado en Paraguay y aseveró que “la dictadura de Evo Morales no descansó en eliminarlo políticamente”.



"Quiero denunciar que fui condenado en un juicio plagado de irregularidades en abierta violación a los derechos humanos y en estado de absoluta indefensión. He sido juzgado sin ninguna posibilidad de defenderme lo cual viola el sagrado derecho a la defensa", declaró.



"Dijeron que compré 24 inmuebles mientras era funcionario público y eso es falso, mientras era gobernador, prefecto y diputado, que es cuando se produjo supuestamente el incremento de mi patrimonio, no compré ni un solo inmueble, ni un metro cuadrado de nada, los inmuebles que señalan los adquirí antes de ejercer esos cargos, y la mayoría antes de asumir el cargo de concejal el año 1996. Por tanto, no tienen esas adquisiciones ninguna relevancia jurídica para este proceso", dijo. También negó la compra de 5 vehículos, afirmó que los adquirió con la venta de la misma movilidad, también aseguró que una vivienda la construyó con un crédito bancario que tiene certificación del mismo banco.