Llorenti revela que Bolivia tiene propuestas concretas para negociar salida al mar



27/03/2018 - 08:15:28

La Razón.- Al cierre de sus alegaciones orales en la demanda marítima, Bolivia invocó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que falle en favor del diálogo de buena fe por una salida al mar con Chile tal como pide en su legajo y reveló a los jueces que ya tiene “propuestas de concretas” de solución. Exteriorizó, además, su predisposición de retomar las relaciones diplomáticas con el demandado para ese cometido.



El coagente de la causa marítima boliviana, Sacha Llorenti, tomó el estrado para hacer el anuncio no solo al tribunal, también a Chile, cuyo equipo jurídico, liderado por el canciller de Chile, Roberto Ampuero, seguía con atención las exposiciones bolivianas.



Aprovechó la oportunidad para traer a la mesa la apertura del presidente Evo Morales en su reciente visita a Chile de "extenderles la mano de la fraternidad" a las autoridades de ese país para resolver el asunto dejando de lado las diferencias.



“Bolivia tiene propuestas concretas para poner sobre la mesa de negociaciones, Bolivia busca que ambos pueblos tengamos una relación ganador-ganador, Chile simplemente tiene que aceptar esta oferta de buena fe y de cumplir de manera consistente con su promesa histórica”, señaló sin dar mayores detalles.



Meses antes de instalarse la última fase del juicio que culmina este miércoles, en Palacio Quemado ya se trabaja el escenario Post La Haya para una eventual negociación.



La administración del presidente Evo Morales ordenó a sus colaboradores a reunir información referida aspectos geográficos, comerciales y de transporte marítimo con el fin ulterior de iniciar una negociación en vista a una salida soberana al Pacífico.



Para abrir ese derrotero, “hacia adelante, Bolivia está dispuesta a generar las condiciones necesarias para reanudar las relaciones diplomáticas con Chile” puesto que “Bolivia cree que existen soluciones que sean mutuamente aceptables y prácticas para este problema”, remarcó Llorenti.



El planteamiento boliviano no fue bien recibido en La Moneda. De hecho, Ampuero, tras las alegaciones, fijó la dura postura de su país al ratificar notablemente molesto que “la soberanía no se toca” y advertir que Bolivia demanda tomar parte del norte de Chile.



Advirtió que los argumentos bolivianos están “distorsionando la realidad”, exige territorio y desconoce los derechos de los chilenos que viven de manera soberana “en el norte” de ese país, que pertenecieron antes de la invasión chilena y posterior Guerra del Pacífico a Bolivia y Perú. Aseguró que la demanda busca “desplazar” a miles de chilenos de sus propiedades.



El agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, quien se encargó de cerrar las alegaciones del demandante, remarcó al tribunal que la causa boliviana “no es hostil contra Chile y está guiada por un objetivo de amistad e integración, esa es nuestra vocación real y nuestro destino común”.



“Deberíamos poder retomar negociaciones y de una vez por todas poner fin a esta fuente constante de conflicto entre nosotros. No se trata de un conflicto irresoluble, la solución a esta disputa no va modificar el orden mundial ni modificar los aspectos fundamentales de la diplomacia y de la política exterior. Todo lo contrario”, dijo el también expresidente.



A las 06.57, hora boliviana, el agente boliviano leyó los alegatos finales que resumen los preceptos de la demanda boliviana: “Bolivia solicita respetuosamente a la corte que reconozca y declare que Chile tiene la obligación de negociar con el Estado Plurinacional de Bolivia con miras a alcanzar un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico”.



“Que Chile ha quebrantado dicha relación” y “Que Chile ha de dar cumplimiento de buena fe con prontitud fehacientemente, en un plazo razonable y con eficacia a dicha obligación de acceder a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacifico”.



Chile debe responder a las alegaciones bolivianas este miércoles 28 de marzo para, así, cerrar la fase final y abrir el periodo de deliberación de los jueces del máximo tribunal de justicia del orbe al que Bolivia acudió en 2013. El veredicto final está previsto para finales de este año o principios de 2019.