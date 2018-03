Víctimas de octubre negro esperan fallo contra Goni



27/03/2018 - 08:09:58

El País.- El abogado de las víctimas de ‘octubre negro’, Freddy Ávalos, informó el lunes que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, podrían recibir esta semana una sentencia en el marco de un proceso civil interpuesto en Estados Unidos (EEUU).



“A partir del día de hoy, el tribunal, compuesto por 10 miembros, va a dictar una resolución, una sentencia. Nosotros esperamos que sean declarados culpables los señores Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de los sucesos de octubre. Ojalá que el día de hoy y hasta el miércoles se pueda conocer su sentencia”, dijo a los periodistas.



Esta jornada se desarrolla la fase de alegatos en ese juicio civil que se celebra en la Corte de Fort Lauderdale, en el Estado de Florida, por la denominada ‘masacre de octubre negro’ de 2003.



Ávalos abrigó esperanzas porque la sentencia sea el primer paso para que el Gobierno norteamericano acceda a extraditar a ambas ex autoridades para que asuman sus responsabilidades ante la Justicia boliviana.



El juicio comenzó el 5 de marzo, 14 años después de que las ex autoridades ordenaron una represión militar que dejó más de 60 muertos y 400 heridos en El Alto y La Paz, en medio de protestas contra el gobierno de Sánchez de Lozada.



García Linera

Por su parte, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera expresó este lunes que la conclusión del juicio civil contra Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada en Estados Unidos también podría ser el inicio de un proceso que facilite su extradición a Bolivia para que responda por la masacre de octubre de 2003.



“Confiamos en que va a ver una sentencia en el ámbito civil muy importante en favor de las víctimas (resarcimiento económico) y puede ser el inicio de una actitud distinta del sistema judicial norteamericano” dijo y opinó que una sentencia que compense a las víctimas también” puede ser el inicio de que el periodo de extradición que hicimos hace más de una década se pueda al fin viabilizar”. Dijo en función de esa expectativa, el Gobierno boliviano ahora hace un seguimiento minucioso y durante todos los días al proceso civil.