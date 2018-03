BCB otorgó millonario crédito a cinco empresas públicas estratégicas



27/03/2018 - 07:57:11

El Diario.- Al 28 de febrero pasado, los desembolsos de créditos en favor de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) sumaron Bs 34.144 millones, equivalente a $us 4.906 millones. Estos datos están consignados en el informe de Rendición de Cuentas que ofreció ayer el Banco Central de Bolivia en sus instalaciones con la concurrencia de centenares de asistentes.



En el desglose de los fondos se señaló que para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la suma llegó a Bs 13.434 millones, Empresa Nacional de Electricidad, (Ende) Bs 15.422, millones, para Yacimientos Bolivianos del Litio, la flamante empresa conformada el año pasado, la cifra se situó en Bs 3.407 millones.



Asimismo, la Empresa Azucarera de San Buenaventura, (Easba) accedió a Bs 1.821 millones y la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH) la suma llegó a Bs 60 millones.



SAN BUENAVENTURA



Con respecto a Easba, el presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, dijo que se otorgó crédito para inversión, y la fase industrial está completa en los términos técnicos establecidos.



Lamentó que lo que sí va lentamente es la fase agrícola, ya que el cultivo de caña no se ha generalizado, pero estimó que con la experiencia del Ingenio Guabirá, la situación se resolverá pronto. Hay quienes piensan que la planta no tiene posibilidades de contar con caña en el corto plazo por las condiciones adversas de su actual emplazamiento.



Recordó que cuando se construyó el ingenio Guabirá, financiado por la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), se dijo que se había instalado un elefante blanco, pero el tiempo demostró que no era así, ya que la producción de caña superó a la industria, y se tuvo que ampliar su capacidad.



PRIVATIZACIÓN



Empero, Ramos no dijo que Guabirá fue privatizada en 1993 y que actualmente los dueños son alrededor de 1.600 cañeros quienes se convirtieron en socios con derecho a más de dos millones de acciones, explicó a EL DIARIO, el gerente, Mariano Aguilera. Su actual capacidad de molienda es 20.000 toneladas día y produce 2.3 millones de quintales/año.



Ramos estimó que para el 2020 a 2021 la planta en el norte de La Paz, que costó $us 265 millones, alcance una superficie cultivada de 3.500 hectáreas, y se pueda abastecer a la industria azucarera.



SEGURIDAD



ALIMENTARIA



Ramos indicó que desde 2009 se autorizó al BCB otorgar créditos extraordinarios de carácter concesional a las denominadas EPNE para coadyuvar en la diversificación de la matriz productiva, seguridad energética y, seguridad y soberanía alimentaria del país.



Sin embargo, sectores de la sociedad cuestionaron que hasta la fecha la política de créditos no habría dado resultados, puesto que se sigue importando alimentos y no habría tal industrialización del país.



Sin embargo, Ramos dijo que el año pasado el sector que apoyó el crecimiento económico fue la agricultura, y los precios no se incrementaron demasiado debido a la oferta registrada en el mercado nacional. Luego de lo señalado, Ramos salió del auditorio sin atender consultas del público.



Para fines informativos, la agroindustria cruceña aporta con 70 por ciento de los alimentos que se consumen en Bolivia según dijo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez.