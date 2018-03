Sucre: Se resquebraja unidad en torno a Incahuasi



27/03/2018 - 07:54:08

Correo del Sur.- Reproches por diferencias políticas siguieron asomando ayer, entre autoridades y sectores afines al Gobierno con dirigentes cívicos del Departamento que no comparten la misma línea, en medio de la redefinición de acciones para la lucha por el megacampo Incahuasi. Mientras eso ocurre en Chuquisaca, una delegación de autoridades municipales de Santa Cruz se reunió ayer, en la cima de la serranía de Incahuasi, para “sentar soberanía”, asegurando que les pertenece en su totalidad, algo que el Departamento rechaza.



Como se adelantó en informes durante el fin de semana, la reunión del sábado, convocada por la Mancomunidad de Municipios del Chaco, en Muyupampa, sirvió para definir acciones de defensa de Incahuasi bajo la línea marcada por las autoridades afines al Gobierno, pero terminó apartando a quienes no comulgan la línea política.



Las determinaciones: hacer cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional y la resolución 046/2018, no permitir ninguna forma de distribución de las regalías de Incahuasi mientras no haya límites oficiales, respaldar al equipo técnico-jurídico de la Gobernación e instar a la unidad de los 29 municipios a la cabeza de la Gobernación.



Además, se decidió pedir al Viceministro de Autonomías que convoque de manera inmediata a ambos departamentos a la mesa de delimitación, en el marco de la legalidad e imparcialidad, y que el Chaco chuquisaqueño no asumirá medidas de presión, indicando que “la defensa será en base a argumentos técnicos, jurídicos e históricos”.



“La región del Chaco expresa no ser representada por estructuras cívicas departamentales porque estas sólo buscan protagonismo y confunden a la población con actitudes politiqueras y oportunistas”, señala el séptimo punto de la resolución haciendo alusión al Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), al Comité de Intereses de las Provincias (CIDEPRO) y la Central Obrera Departamental (COD) cuyos dirigentes son críticos al Gobierno.



“En la intervención del señor (Rodrigo) Echalar, lo único que ha hecho es quejarse de sus debilidades propias como agrupación política y no así generar propuesta de unidad para el departamento de Chuquisaca, viendo esa situación se los ha excluido de la reunión”, señaló el asambleísta José Ortiz.



En una entrevista con Radio Suprema de Monteagudo, el secretario de Energía e Hidrocarburos, Felipe Molina, calificó como “traidores” a los dirigentes de CODEINCA, CIDEPRO y la COD.



“Una vergüenza de autoridades que se hacen llamar cívicos como este caballero (Roberto Balderas) que lo único que hace es politiquería barata, éste es el principal traidor de nuestro Departamento, ése, el Echalar y el de la COD, los tres traidores que estaban grabando la reunión y estaban transmitiendo en vivo para dos radios en Santa Cruz, ¿eso es correcto?, ¿así quieren defendernos?”, increpó.



Tanto el presidente de CODEINCA, Rodrigo Echalar, como el presidente de CIDEPRO, Roberto Balderas, rechazaron las versiones de las autoridades y lamentaron la acción de los organizadores de la reunión que pese a haberlos invitado no les permitieron intervenir y mucho menos cuestionar “la dejadez de la Gobernación” sobre el tema.



“A pesar de que sabíamos que era una reunión convocada por gente afín al oficialismo hemos decidido participar porque creemos que se debe buscar la unidad por encima de los colores políticos, pero lamentablemente en la reunión se ha evitado la participación de los que somos independientes al Gobierno”, señaló Echalar.



CODEINCA ratificó la reunión de hoy, a las 18:30, en su sede para abordar la situación de Incahuasi, a la cual convocó a las diez instituciones que forman parte del comité consultivo, además del Gobernador de Chuquisaca, el Alcalde de Sucre, la Brigada Parlamentaria, la Asamblea Legislativa Departamental y el Concejo Municipal de Sucre, entre otros.



“Tal vez por una posición política van a querer boicotear nuestra reunión, no asistir, pero nosotros estamos cumpliendo como Comité Cívico en convocar a todas las instituciones sean o no sean oficialistas, sean o no independientes, buscando la unidad de este Departamento. Si ahora ellos deciden de manera sectaria aislarse o aislarnos y dividir fuerzas, creemos que ellos deben asumir la responsabilidad, nosotros estamos abiertos a trabajar de manera conjunta y hacer fuerza”, indicó el dirigente cívico.



Entretanto, una delegación de municipios del departamento de Santa Cruz llegó ayer a la cima de la serranía de Incahuasi para instalar banderas indicando que ese territorio les pertenece, según reportó Radio Suprema.



La delegación cruceña se habría “instalado” temporalmente de forma pacífica por lo que no se registró ningún incidente con pobladores del sector.



“Mientras los masistas, como el Alcalde de Muyupampa, algunos desubicados asambleístas y los mediocres secretarios de la gobernación de Chuquisaca hacen show político, insultan y pretenden desconocer a las entidades cívicas como CIDEPRO, CODEINCA y la COD en esta lucha justa por el megacampo gasífero, una comisión del departamento de Santa Cruz pone su bandera y hacen un acto en la cumbre de Incahuasi”, protestó el asambleísta opositor Eusebio Cordero.