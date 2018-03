Exsocios de la San Luis: Protesta exige devolución justa de ahorros



El Día.- Aura Pino de 73 años ex ahorrista de la cooperativa San Luis, relató que era titular de tres cuentas de ahorros en una tenía 170 mil dólares, otra de Bs. 120 mil y la de su hija de Bs. 40 mil, de lo cual no ha logrado recuperar mucho en lo más de cinco años que lleva peregrinando.



"Estoy cansada, enferma, estamos al borde de la muerte y lo que hemos recuperado ha sido nada, en la primera devolución apenas nos dieron 10 mil bolivianos, a mi esposo que era la cuenta más grande solo recibió 7 mil dólares y de mi hija solo 5 mil bolivianos", expresó la mujer llorando de impotencia. Así como ella hay muchos casos como el de María Jesús Rivera Mejía, quien en representación de su madre de 83 años exige que se devuelva de forma justa los ahorros.



Exigen la renuncia de la presidenta de Asfi. En una protesta los exsocios de la quebrada cooperativa, llegaron hasta las instalaciones de la Autoridad de Supervisión del Sitema Financiero (Asfi), exigiendo la renuncia de la directora de esta institución Lenny Valdivia, ya que aducen que no quiere respetar lo que se determinó en la asamblea para la segunda devolución."Le estamos dando la respuesta a la señora Valdivia, que está pisoteando los derechos de los ahorristas. Los socios han aprobado que esta segunda devolución sea equitativa para todos y no como quiere hacerlo la Asfi, siendo que no todos los que recibieron en la primera devolución que son más de 3 mil han aparecido. queremos que se devuleva acorde al registro que nosotros tenemos", explicó Marcel Alemán, presidente de la comisión Liquidadora.



Asfi mantiene su posición. Por su parte Lenny Valdivia, directora de Asfi, indicó que se mantiene la forma de distribución de la segunda entrega que son más de Bs. 4 millones. "En virtud de los principios de igualdad y protegiendo los derechos de todos los socios de la cooperativa en liquidación se devolverá a todo los que recibieron la primera vez. Nos preocupa que con esta posición aparezcan luego otros socios pidiendo la devolución y que no exista el dinero para devolver, es la posición institucional", dijo Valdivia.