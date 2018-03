García desliza que propuestas de salida al mar pasan por encima de Arica



27/03/2018 - 07:39:31

La Razón.- Aún no concluyeron los alegatos orales y Bolivia, bajo el escenario de un fallo favorable, ya tiene propuestas de solución a la demanda de un acceso soberano al mar que, de acuerdo al vicepresidente Álvaro García, no tocan las antiguas costas del Litoral, sino pasan “por encima de Arica”.



Así lo reveló este lunes el mandatario, quien ejerce por estos días la Presidencia interina en ausencia del presidente Evo Morales que asistió al cierre de las alegaciones bolivianas de la causa instalada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2013 y que lo confrontan con Chile.



“Se puede hablar y proponemos una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia al margen de este tratado (de 1904), es decir por encima de Arica, Arica y Tacna”, señaló.



Antes había mencionado tres de las propuestas planteadas por Chile, una de ellas la surgida en 1975 durante el Abrazo de Charaña de un corredor paralelo a la fronteriza Línea de la Concordia que divide actualmente a Perú y Chile.



También trajo a colación los ofrecimientos ratificados en el Memorando de Trucco de 1961 en el que el demandado se compromete, al margen del Tratado de 1904, a “buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”.



Además citó los ofrecimientos del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Horacio Walker Larraín, a través de notas diplomáticas del 1 y 20 de junio de 1950, en las que se planteó una solución a la centenaria controversia con el mismo tenor.



“Los gobiernos de Chile, sus cancilleres, sabían que ése era el camino. No dar una salida soberana a Bolivia por el lado de Atacama porque eso ya estaba cerrado por el Tratado de 1904, pero sí dar una salida soberana por encima de Arica”, insistió García.



Fue el coagente boliviano para la causa, Sacha Llorenti, quien había revelado este lunes a los jueces del máximo tribunal de justicia que “Bolivia tiene propuestas concretas para poner sobre la mesa de negociaciones” y que “Chile simplemente tiene que aceptar esta oferta de buena fe y de cumplir de manera consistente con su promesa histórica”.



Para abrir ese derrotero, destacó que “hacia adelante, Bolivia está dispuesta a generar las condiciones necesarias para reanudar las relaciones diplomáticas con Chile” puesto que “Bolivia cree que existen soluciones que sean mutuamente aceptables y prácticas para este problema”.



Aunque no respondió a esta propuesta en concreto, el canciller chileno, Roberto Ampuero, cerró toda posibilidad de negociación por una salida al mar y menos ceder parte de su territorio soberano cual sea el fallo de la CIJ.



Meses antes de instalarse la última fase del juicio que culmina este miércoles, en Palacio Quemado ya se laboraba el escenario Post Haya para una eventual negociación.



La administración del presidente Morales ordenó a sus colaboradores a reunir información referida aspectos geográficos, comerciales y de transporte marítimo con el fin ulterior de iniciar una negociación en vista a una salida soberana al Pacífico. ”La responsabilidad es post fallo”, ratificó el gobernante este lunes tras invitar a los colaboradores de la demanda a perfilar una ”agenda de trabajo”.



“Nosotros, y nuestra demanda, no toca el Tratado de 1904, no lo mencionamos. Hablamos del ofrecimiento que hace Chile al margen del Tratado de 1904 y respetando el Tratado de 1904, eso es lo que queremos conversar. De manera clara, transparente y de mutuo beneficio, tanto para Chile como para Bolivia”, remarcó el Vicepresidente este lunes.