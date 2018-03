Bomberos usó más de 40.000 litros de agua para controlar incendio de supermercado en Santa Cruz



26/03/2018 - 20:41:06

Santa Cruz, (ABI).- El comandante regional de Bomberos de Santa Cruz, José Aguilar, informó el lunes que esa instancia utilizó más de 40.000 litros de agua para controlar el incendio de magnitud que se registró desde antes de mediodía en el supermercado Fidalga, ubicado en la avenida Bánzer a altura del tercer anillo interno de esa ciudad.



"Hemos utilizado más de 40 mil litros de agua para controlar el incendio, seguimos utilizando agua apagando algunos pequeños focos de calor, removiendo la parte de escombros y la parte de almacén de supermercado", informó a los periodistas.



El jefe policial explicó que se utilizaron al menos siete carros bomberos con capacidad de entre 1.000 a 7.000 litros de agua y que en algunos casos tuvieron que volver a sus unidades para ser recargados.



Lamentó que en el área de parqueo y parte externa del complejo comercial, donde también están instalados una plaza de comidas, financieras, tiendas comerciales y un gimnasio no se cuenta con hidrantes o tomas de agua, pese a ser una zona de alta afluencia comercial.



Aguilar señaló que aún no se ha podido determinar el origen del incendio, aunque se presume que fue en la plaza de comidas.



Reportó que al menos el 20% del total de la infraestructura se ha dañado y que en una parte de la misma se desmoronaron el techo y parte de la pared, por la intensidad del calor.



Desde las unidades de ambulancias que estuvieron en la zona, se reportó el traslado de 15 personas a centros hospitalarios para ser atendidos debido a la inhalación de humo.



Hasta la tarde de lunes, no se han reportado heridos ni fallecidos del siniestro que se originó en el momento en que habían al menos 500 personas dentro del centro comercial.