Casa Blanca: Sanciones a diplomáticos no cierran puertas con Rusia

26/03/2018 - 17:06:10

VOA.- La Casa Blanca indicó el lunes que las sanciones contra diplomáticos rusos no tienen porqué romper las relaciones con Rusia y que por el contrario, el presidente Donald Trump se mantiene “abierto a trabajar con los rusos en áreas de preocupación mutua como la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Raj Shah.



“Nuestra relación con Rusia francamente depende del gobierno ruso, Vladimir Putin u otros líderes de alto mando en Rusia. Nosotros queremos tener una relación de cooperación, el presidente quiere trabajar con Rusia, pero sus acciones algunas veces no permiten que esto suceda”, señaló Raj Shah.



“El envenenamiento en el Reino Unido que condujo al anuncio de hoy fue una acción descarada, fue una acción imprudente. Ponía en peligro no solo a las dos personas que envenenaron, sino a muchos civiles, muchos civiles inocentes. Y este no es el tipo de conducta que Estados Unidos o sus aliados pueden aceptar”, agregó la Casa Blanca.



Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas expulsaron el lunes a una gran cantidad de diplomáticos rusos en represalia contra Moscú por su presunto papel en el envenenamientode un exespía ruso en Gran Bretaña.



Washington expulsó a 60 diplomáticos rusos de oficinas en Washington y Nueva York y ordenó el cierre del consulado en Seattle.



Doce diplomáticos rusos en las Naciones Unidas en Nueva York y 48 diplomáticos en la embajada en Washington enfrentan la expulsión por parte del gobierno estadounidense por lo que altos funcionarios de la administración describieron como operaciones encubiertas de inteligencia que socaban la seguridad nacional de Estados Unidos.



El gobierno estadounidense también anunció el cierre del consulado ruso en Seattle, que influyentes funcionarios de la administración dicen que creen sirvió como un puesto clave en las operaciones de inteligencia de Rusia.



Rusia no tardó en responder y advirtió que actuaría bajo el principio de reciprocidad ante la expulsión de sus diplomáticos.



Las medidas anunciadas el lunes son la respuesta más enérgica de la administración Trump en respuesta al ataque del 4 de marzo con un agente neuro tóxico en Salisbury, Inglaterra, por parte de Rusia que dejó críticamente herido al exespía Sergei Skripal y su hija Yulia.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que las acciones harán a EE.UU. más seguro al “reducir la capacidad de Rusia de espiar a estadounidenses y llevar a cabo operaciones encubiertas” que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.



“Con estas medidas, EE.UU. y nuestros aliados y socios dejan claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias”, dijo Sanders.



Reacción en la ONU



La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo en una declaración el lunes que: “Hoy, Estados Unidos comienza el proceso de expulsión de 12 operativos de inteligencia de la misión rusa en las Naciones Unidas, quienes han abusado de su privilegio de residencia en Estados Unidos. Después de una revisión hemos determinado que los 12 operativos de inteligencia estuvieron involucrados en actividades de espionaje que son adversas a nuestra seguridad nacional. Nuestras acciones son consistentes con el Acuerdo de la Sede de las Naciones Unidas”.



Las acciones de EE.UU. tienen lugar cuando más de una docena de naciones de la Unión Europea, incluyendo Polonia, Rumania, Alemania, Lituania, Holanda y la República Checa, anunciaron medidas similares para reducir la presencia diplomática rusa en sus países u otras acciones para castigar a Moscú.



“Decidimos llamar a consulta al embajador de la UE en Rusia. Como directo seguimiento a la decisión de la semana pasada por parte de la decisión del Consejo Europeo de reaccionar ante Rusia en un marco de trabajo común, ya hoy 14 estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos. Medidas adicionales, incluyendo más expulsiones dentro del marco de trabajo común de la UE, no deben excluirse en los próximos días o semanas”.En Bruselas, el lunes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó que el Consejo y muchos de sus miembros también tomarán acciones.



Gran Bretaña ya había expulsado a 23 diplomáticos rusos, acusándolos de ser agentes de inteligencia no declarados, lo que llevó a Rusia a expulsar al mismo número de diplomáticos británcios.



Canadá anunció que expulsará a cuatro diplomáticos rusos. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, calificó el ataque con una sustancia neurotóxica en suelo británico como detestable y potencialmente nocivo para miles de habitantes de la zona.