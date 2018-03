Anuncian retiro de computadoras Kuaa de unidades educativas que no las utilicen

26/03/2018 - 16:54:18

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció el lunes que esa entidad retirará las computadoras Kuaa de las unidades educativas que las tengan almacenadas y sin uso, con el fin de transferirlas a recintos de enseñanza que tienen las condiciones para emplazarlas con fines pedagógicos.



"Ahora lo que vamos a hacer es identificar a una unidad educativa donde no están haciendo uso de las computadoras y las vamos a recuperar. Si no las usan para qué las quieren, es mejor que las llevemos a una unidad educativa donde si las puedan usar", dijo en una conferencia de prensa.



Anunció que el retiro de las computadoras se hará una vez culminada una auditoría nacional que se hará sobre su funcionamiento, en los próximos meses, y si no se logra compromisos para la aplicación de planes para su instalación y empleo inmediato.



Explicó que esa medida tiene el objetivo de que los directores de los recintos educativos hagan uso de los equipos informáticos, porque mediante amenazas de sanciones no se tuvo resultados efectivos en años anteriores.



Manifestó que la nueva decisión fue tomada, además, como parte de una estrategia que buscará que las comunidades educativas tengan la motivación necesaria para que sus autoridades sean obligadas a usar las computadoras.



Asimismo, aclaró que en algunos casos esos equipos no llegaron a ser usados porque el Ministerio de Educación atendió todos los lineamientos necesarios para su empleo en las escuelas y colegios, pero las alcaldías no efectuaron los procedimientos que están bajo su competencia para cumplir lo previsto, entre ellos la instalación de cables de electricidad.



"Los directores tenían la obligación de hacer seguimiento para que esos cables sean instalados. Sistemas de toma corrientes y otros aspectos de carácter material son elementos que deberían haberlos solucionados hace mucho tiempo", agregó.



Las computadoras Kuaa son ensambladas por la empresa estatal Quipus, y se entregan para los estudiantes del país desde 2014.