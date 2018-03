García Linera dice que Comité Cívico de Santa Cruz usa políticamente el tema de regalías



26/03/2018 - 16:46:38

Santa Cruz, (ABI).- El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, señaló el lunes que el Comité Cívico de Santa Cruz y la Gobernación hace un uso político del congelamiento del pago por las regalías generadas del campo gasífero Incahuasi, determinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



"Veo un uso político frente al Gobierno, cuando los datos que acabo dar no son sueños son datos objetivos, con el presidente Evo (Morales), Santa Cruz ha recibido 1.110 millones de dólares en regalías (...), la suspensión del pago de regalías no es una decisión del Gobierno, es una decisión del Tribunal Constitucional", dijo a los periodistas.



Según García Linera, existe una manipulación política e infundada de ese tema, a partir de una acción legal interpuesta por el departamento de Chuquisaca ante el TCP, para revisar los límites con Santa Cruz con el fin de tener participación en las regalías por la producción de ese reservorio.



En días pasados, el Comité Cívico dio un plazo de 30 días al Gobierno para que deje sin efecto una resolución del Ministerio de la Presidencia, sustentado en un fallo del TCP, que ordena el congelamiento de 1.100 millones de bolivianos mensuales que eran distribuidos entre 55 municipios de Santa Cruz, en tanto no se resuelva el conflicto de límites con Chuquisaca.



Para los municipios afectados la responsabilidad recae en la Gobernación de Santa Cruz, por no asumir una defensa jurídica adecuada ante el TCP.