Ampuero: Bolivia desconoce los DDHH de habitantes que viven al norte de Chile



26/03/2018 - 12:31:24

Página Siete.- El canciller de Chile, Roberto Ampuero, aseguró hoy que el pedido de mar para Bolivia con soberanía viola los derechos humanos de los habitantes de las tierras del norte chileno y acusó al presidente Evo Morales de mantener a Bolivia "enclaustrada en el siglo XIX".



"Hemos visto una vez más que Bolivia sigue victimizándose, sigue distorsionando la realidad y, además, sigue desconociendo los derechos humanos de los chilenos que viven en territorio soberano en el norte de Chile", dijo el canciller, al término de la primera jornada de réplicas en la Corte Internacional de La Haya.



Ampuero afirmó que Bolivia quiere salida al mar con soberanía "sin importarle ni el derecho internacional (…) ni la tragedia humanitaria que eso implicaría".



"¿Aspiran a que el gobierno de Chile ceda territorio a Bolivia y desplace a cientos de miles, cuando no a millones de chilenos, de sus hogares, de sus tierras, de su identidad, de su cultura, de lo que los ha hecho durante generaciones? ¿Aspira Bolivia a que Chile viole los derechos humanos de todos esos chilenos que viven en territorio chileno, en libertad y democracia?", agregó.



El escritor apuntó a que no existen asuntos fronterizos pendientes entre Chile y Bolivia, que todo quedó zanjado en el tratado de 1904, el que fue ratificado por tres mandatarios altiplánicos, entre 1900 y 1917.



El canciller chileno acusó al presidente boliviano Evo Morales de entorpecer las relaciones entre ambas naciones. "Chile no enclaustró a Bolivia, ha sido el presidente Evo Morales el que mantiene enclaustrada a Bolivia en el siglo XIX, en el pasado, el presidente Evo Morales ha puesto un candado a las relacionales bilaterales exigiendo territorios chilenos, llevándonos a la Corte Internacional de Justicia, descalificando a Chile", protestó.



Según Ampuero, Morales recurre al tema marítimo porque "está en campaña presidencial" para un cuarto mandato.



Bolivia llevó a Chile a la CIJ en 2013 con el argumento de que desarrolla negociaciones dilatorias para zanjar su reclamo de salida al mar desde hace más de una centuria.