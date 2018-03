Brotons: Bolivia tiene un derecho adquirido para que Chile negocie un acceso soberano al Pacífico



26/03/2018 - 12:19:24

La Haya, (ABI).- El abogado español que defiende a Bolivia en la demanda marítima impetrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contrapesó el lunes los argumentos de Chile sobre la ausencia de obligaciones vinculantes a las negociaciones de más de un siglo y aseveró que, en apego al Derecho Internacional, Bolivia tiene "un derecho adquirido".



"Lo que mantenemos ante la Corte es que, de acuerdo al derecho internacional, Bolivia tiene el derecho adquirido de que Chile negocie con ella su acceso soberano al Océano Pacífico", remató tras revisar las negociaciones y algunos acuerdos como el de Charaña, en 1975 que, a su juicio, tiene rango de un tratado.



Afirmó que, en esa negociación, para Bolivia, la obligación de negociar ya no estaba en fase de formación, sino de ejecución.



"La reanudación de relaciones diplomáticas rotas estaba condicionada al comienzo de negociaciones para el acceso soberano al mar", complementó el abogado español.



Brotons afirmó que Chile intentó desvirtuar también el valor jurídico del intercambio de notas de 1950, cuando insistió en las diferencias entre el texto de la nota boliviana con la nota chilena.



"Cuando se acepta hablar o negociar, las partes hablan o negocian realmente, la obligación de hacerlo está en el mismo acuerdo", puntualizó.



Brotons dijo que otra negociación, que se conoce como el memorándum Trucco, es un "ejemplo auténtico" de un acuerdo verbal",



Recordó que el embajador Trucco, no solo leyó las instrucciones expresas de su Cancillería, sino que entregó en mano propia al ministro boliviano.



"Lo que está claro es que el primer párrafo del memorando reproduce casi textual la parte sustancial de esa nota, es, por lo tanto, Chile quien puso sobre la mesa de negociación bilateral la negociación con Bolivia de un acceso al Océano Pacífico", subrayó.



"No se puede dejar de observar que el objeto de la negociación directa entre las partes es el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico", puntualizó.



A su juicio, este es el "momento idóneo" para que actúe de acuerdo a sus virtudes, de acuerdo a sus compromisos morales y jurídicos".



Bolivia presenta hoy, lunes, los contra argumentos en la segunda ronda de los alegatos orales de la demanda marítima, que tendrá una respuesta el miércoles cuando le toque a Chile presentar sus argumentos.



Se espera que, hasta fin de año, la Corte emita el fallo, de la demanda boliviana presentada en abril de 2013.