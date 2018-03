¿Bruce Willis en Chile? El furor se desata en un centro comercial de Santiago

26/03/2018 - 11:48:14

RT.- Numerosas personas que se encontraban en el centro comercial se arremolinaron, móvil en mano, en torno al supuesto actor para tratar de fotografiarse con él o conseguir un autógrafo.



Un hombre de enorme parecido con el famoso actor estadounidense Bruce Willis desató un auténtico alboroto en un centro comercial de la capital chilena.



Revuelo en😄🤠❤🍿 @mallcostaneracenter #bruceenchile #brucewillis #Chile #santiago #fotos #locura #photos #mall #bruce #love #lookalikes Una publicación compartida de Bruce Willis 🔹 (@dobledebruce) el Mar 22, 2018 at 1:08 PDT





El "doble" argentino del actor se llama, en realidad, Pablo Perillo, y le encanta generar malentendidos y sembrar la confusión en lugares públicos, donde la gente cree a pies juntillas que es Bruce Willis por su incuestionable parecido.



Una aglomeración de gente que se encontraba en el centro comercial se acercó a Perillo para tratar de fotografiarse con él o conseguir un autógrafo.



Horas más tarde, el doble de Willis subió un video en el que explicó lo sucedido.



En cuestión de minutos la inesperada aparición se hizo viral en las redes sociales, donde los internautas trataban de discernir si realmente era o no el actor.



Bruce Willis en Costanera Center?? pic.twitter.com/7Z87sa0xPZ — Pierina Chiappa (@pina_chiappa) 22 de marzo de 2018



