Presos, investigados o prófugos: Los últimos 5 presidentes de Perú



26/03/2018 - 10:52:06

RT.- La dimisión del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es apenas "un síntoma" de la "profunda crisis política y moral" que vive esta nación latinoamericana, aseguró el analista político Roger Taboada.



Consultado por este medio, el también académico calificó de "anomia social" la situación del Perú y acusó a la clase política gobernante de pisotear "los valores que rigen la normalidad del comportamiento ciudadano".



Explicó que los últimos cinco presidente de esa nación: Alberto Fujimori Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK, no han logrado mantenerse "ilesos" tras la culminación de sus mandatos.



"Los cinco se encuentran presos, investigados o prófugos de la justicia", detalló el analista, que atribuyó esa circunstancia a una "desbordante crisis" que hace "imposible ocultar la miasma de las esferas del poder".



Política interna



Para Toboada, la política peruana dejó de ser "la ciencia y el arte de gobernar" y se convirtió en una "practica delictiva para enriquecerse a nivel individual y grupal".



Refiriéndose a las acusaciones que involucran a varios congresistas y que se sumaron a la salida de PPK, dijo que esos legisladores "no tienen miramientos para hipotecarse o vender su voto a cambio de dinero o de obras".



La vieja partidocracia, agregó el académico, "no tiene ninguna alternativa" para ofrecer a las mujeres, los jóvenes o los trabajadores del Perú.



Los últimos presidentes uno a uno



Mientras esa crisis política se agudiza, aumenta la lista de expresidentes procesados por el sistema judicial de Perú.



Alberto Fujimori: gobernó desde 1990 hasta el año 2000.



Electo dos veces por voto popular (1990 y 1995), terminó destituido por el Congreso bajo el cargo de "incapacidad moral" para gobernar, a pesar de que ya había enviado por fax su dimisión desde Japón, mientras se encontraba de gira oficial.



En 2009 fue condenado a 25 años de prisión acusado de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, tras ser hallado culpable intelectual de dos matanzas de un escuadrón del Ejército, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe de 1992. Además, la justicia lo obliga a pagar una deuda por reparaciones civiles por el monto de 15,6 millones de dólares.



En 2005, fue detenido por las autoridades chinas durante un viaje a ese país. Fujimori cumplió ocho de los 25 años de prisión a los que fue sentenciado, hasta que el pasado mes de diciembre fue indultado por el presidente Kuczynski, debido a sus problemas de salud.



Tras la destitución de Fujimori, se designó a Valentín Paniagua Corazao como presidente provisional, entre el 22 de noviembre de 2000 y el 28 de julio de 2001.



Alejandro Toledo Manrique: gobernó entre los años 2001 y 2006.



En abril de 2017 un juez ordenó "prisión preventiva" para el expresidente Toledo y su esposa Eliane Karp. Meses antes, en febrero, se había librado una primera orden de captura para el exmandatario, acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de la empresa brasilera Odebrecht.



Antes de hacerse efectiva su captura, el expresidente huyó a EE.UU., y reside en California desde entonces. El día antes de la dimisión de PPK, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad solicitar la extradición de Toledo al Gobierno estadounidense.



Alan García Pérez: gobernó Perú durante dos mandatos, el primero de 1985 a 1990 y el segundo entre el 2006 y el 2011.



Actualmente es objeto de una investigación judicial, señalado de utilizar la fundación Rayitos de Sol –constituida con la que era su esposa en 1985– como una fachada para canalizar dinero obtenido ilegalmente.



En 2017, la fiscalía peruana aprobó ampliar por 36 meses las investigaciones a las cuentas de García, por la sospecha del delito de lavado de activos, según publicó La República.



Además fue convocado a declarar, en calidad de testigo, en el juicio por el caso El Frontón, donde 118 reclusos murieron durante un motín en 1986. Por otro lado, su nombre figura entre los que habrían recibido dinero de Odebrecht.



Ollanta Humala Tasso:fue presidente de Perú entre 2011 y 2016.



El 14 de julio de 2017 un juez lo condenó, junto con su esposa Nadine Heredia, a 18 meses de prisión preventiva. El juez que dictaminó la medida argumentó una "alta probabilidad" de poder comprobar los delitos que les imputa a la expareja presidencial.



Humala y Heredia también fueron acusados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, luego de recibir, en 2011, unos tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista, según la declaración ofrecida en un tribunal por Marcelo Odebrecht.



Pedro Pablo Kuczynski: resultó electo para el período 2016 – 2021, pero dimitió el 21 de marzo de 2018, un día antes de que los diputados votaran a favor o en contra de una solicitud de vacancia del cargo.



PPK se vio envuelto en un escándalo político, tras la difusión de una serie de audios y videos en los que se evidencia una presunta compra de votos a los parlamentarios para evitar su salida de la presidencia.

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski en el Palacio de Gobierno en Lima. 27 de diciembre de 2017. / Guadalupe Pardo / Reuters



No obstante, la petición de vacancia se formuló por sus presuntos vínculos con Odebrecht. De forma específica se lo señala de recibir de la empresa brasilera 782.207 dólares, entre los años 2004 y 2007.



El monto habría sido captado por la consultora "Westfield Capital", propiedad de PPK, mientras ocupaba los cargos de ministro de Economía y primer ministro de Perú.



La justicia peruana



El analista peruano Roger Taboada explica que esas acciones legales se llevaron a cabo porque existe "un sector de la justicia" que intenta "reivindicarse" ante el quiebre de "los ministerios Público y de Justicia".



Por otra parte, las acusaciones contra los exmandatarios pretenden detener un latente "levantamiento popular", debido al "gran descontento social que reina en la nación", dijo Taboada.