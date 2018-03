Mercosur iniciará negociaciones comerciales con Japón



26/03/2018 - 10:16:20

VOA.- Después que Uruguay pasó las principales exigencias para que carne bovina de este país pueda ingresar a Japón, los socios del Mercosur, bloque integrado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, comenzarán conversaciones para ingresar a ese mercado asiático pagando menos aranceles.



La decisión política del Mercosur ya está tomada para ir hacia ese lado y las negociaciones empezarán antes de fin de año, según lo anunció el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.



"Después lo otro que hay que empezar a ver son las posibilidades del Mercosur con Japón, porque como ustedes saben, nosotros estamos conversando con Japón para tener un acercamiento en materia comercial".

Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay.

Lo que se busca es igualar las condiciones de acceso al mercado japonés, al que otros países competidores de la producción del Mercosur llegan pagando menos aranceles.



Japón es un mercado de 120 millones de habitantes, demandante de alimentos y para comprar exigen que se cumplan estándares de alta calidad.

by Voz de América

Uruguay logró en 2017 el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos y trabaja para abrir otros mercados.



Por ejemplo, un acuerdo comercial firmado con Chile espera para ser aprobado por el Parlamento donde el gobierno uruguayo, a pesar de haberlo firmado, enfrenta resistencias en su bancada de legisladores.