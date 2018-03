Loayza no claudicará, pero Salinas sigue con ventaja

26/03/2018 - 08:35:02

El Diario.- Las elecciones en la Federación Boliviana de Fútbol mantienen la candidatura de dos dirigentes, César Salinas, candidato de The Strongest, y Guido Loayza, candidato de Bolívar.



Se había mencionado con carácter extraoficial que Guido Loayza se bajaba de las mismas por un problema de salud, pero se confirmó que no es así, porque el experimentado dirigente está firme para ir por las elecciones en la Federación.



Si bien al dirigente celeste no le han gustado algunas situaciones y como se manejan algunas cosas en el fútbol nacional, pero ha manifestado a su entorno que luchará contra esas irregularidades, porque piensa además de que tiene la solución a los males del fútbol nacional. Loayza no ha realizado en persona ningún acercamiento con dirigente asociacionista alguno, pero confía en que el apoyo mayoritario a nivel de la Liga pueda generar la posibilidad de acceder a la presidencia federativa.



Por su parte, César Salinas, ha logrado el respaldo mayoritario a nivel de la ANF, lo que es su principal respaldo a la hora de poder acceder a la presidencia de la FBF. Además, Salinas y el grupo que trabaja en su campaña, piensan que más de un club liguero puede llegar a darle su respaldo, por lo que se siente confiado en acceder a este cargo. En todo caso, seguirá fortificando los lazos con las asociaciones nacionales, tiene programada la visita a Pando, Tarija y Beni.