Los seis equipos cruceños no hacen diferencia en el torneo

26/03/2018 - 08:32:40

Página Siete.- Tener a seis representantes en la División Profesional no fue el mejor de los negocios para los equipos cruceños ya que entre ellos se restaron varios puntos en las primeras nueve fechas del torneo Apertura.



En diciembre de 2017 se consolidó el ascenso de Royal Pari, ganador de la Copa Simón Bolívar y antes de fin de año, Destroyers eliminó en el descenso indirecto a Petrolero de Yacuiba. Los dos nuevos equipos se iban a sumar a Oriente Petrolero, Blooming, Sport Boys y Guabirá, que ya representaban a Santa Cruz en el balompié profesional.



Después de cuatro décadas, el fútbol cruceño había sentado supremacía al tener el 43% de los equipos de esa ciudad. Políticamente las decisiones también comenzaron a pesar ya que las seis instituciones realizaron un fuerte bloque para pedir que el primer campeonato no sea todos contra todos y sea un regionalizado.



Finalmente el consejo superior decidió que el certamen se juegue por series: Oriente, Destroyers y Guabirá fueron emparejados en el Grupo A; mientras que Blooming, Sport Boys y Royal Pari pasaron a la serie B.



Todos pensaban que las cosas iban a pintarse de color rosa para los equipos orientales, pero con el pasar de las fechas otro fue el panorama.



De 14 encuentros que disputaron entre los representantes de esa ciudad, se produjeron siete empates y siete victorias.



Cuando jugaron entre sí, Guabirá fue el que más perdió ya que dejó en el camino 12 unidades, el segundo lugar lo comparten Sport Boys y Royal Pari con diez unidades, Oriente cedió siete unidades, Destroyers seis y el que menos perdió cuando se enfrentaron entre sí fue el elenco de Blooming, con cuatro unidades.



Hasta la última fecha, ninguno de los clubes de Santa Cruz tiene el boleto asegurado a los cuartos de final del campeonato. En el Grupo A, Oriente es tercero con 12 unidades, cuarto es Destroyers con 10, pero cerca los tienen a Real Potosí (10) y Universitario (8). Último está Guabirá que tiene menos posibilidades con sólo seis unidades acumuladas.



En el B el panorama tampoco es alentador. Blooming es tercero con 14 unidades y fuera de clasificación se encuentran Sport Boys (10) y el benjamín Royal Pari (9).



Con otros equipos



La pérdida de unidades de los elencos de Santa Cruz no sólo fue entre ellos. Existen seis partidos en los que los resultados fueron negativos: Guabirá cayó 3-1 con Wilstermann, Sport Boys igualó sin apertura del marcador con San José, Bolívar les robó dos empates a Destroyers (2-2) y Oriente Petrolero (0-0). Nacional Potosí dio el batacazo en la sexta fecha al derrotar a Blooming por 2-1 y en la última fecha que se disputó, Wilstermann venció 2-0 a Destroyers



A falta de cinco jornadas para la conclusión de la etapa clasificatoria, el rol de compromisos del campeonato Apertura tiene programado tres compromisos más entre conjuntos orientales, uno de ellos será el clásico entre refineros y celestes (el domingo 1 de abril), que podría definir a un clasificado a la ronda de los ganadores y al perdedor fuera de la fase más importante del certamen que se disputa.



Tal como pasó en anteriores años, cuando hubo cinco equipos de Santa Cruz, los cuadros orientales no dan la talla en un torneo en el que pensaban sentar dominio sobre el resto. La meta de volver a conseguir un título está lejana.



12 puntos



cedió Guabirá frente a rivales de su mismo distrito.



41 años



tiene la Liga y nunca en su historia jugaron seis equipos de Santa Cruz.