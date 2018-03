Sufrido triunfo del Santo sobre la U



26/03/2018 - 08:28:42

El Día.- Con un gol de penal anotado por Carlos Saucedo a los 5 minutos del descuento, San José derrotó a Universitario de Sucre por 2-1, para sumar 16 puntos en el Grupo B del campeonato Apertura 2108 de la División Profesional.



Argüello había puesto en ventaja al cuadro capitalino pero Sanguinetti primero y Saucedo después, dieron vuelta al resultado. El cotejo correspondiente a la 7ma fecha se jugó en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro.



Al ataque. Los “santos” salieron decididos a buscar el resultado a su favor y una muestra de ello fue un par de llegadas, la más importante con un remate pero que se le salió muy ancho a Gomes tras gran cesión de Saucedo antes del minuto cinco.



Pero el que golpeó primero fue Universitario, cuando tras una gran corrida de Borda, mandó un centro al medio para Argüello que tras agacharse, empalmó con golpe de cabeza entre dos centrales y fue el 1-0 en el minuto 8.



Otra vez San José tomó el mando y estuvo cerca con un violento remate de Ramallo que Brun echó fuera.



Hasta que a los 23" Saucedo que ganó un balón con el pecho, se fue para afuera y puso el pase atrás donde Didí Torrico levantó de “cuchara” al medio para Sanguinetti de cabeza la puso por encima del portero, buen gol 1-1. Merecido porque los “santos” habían sido más y solo les faltaba concretar.



Segunda etapa. No cambió mucho el trámite ya que el equipo orureño fue el que intentó más y creó situaciones favorables, un cabezazo de Saucedo que salvó Brun y una pelota que retuvo un defensor de la U sobre la línea fueron la prueba, hasta que, ya en el descuento, Miño que voltea a Jair Torrico en el área y Antequera pita penal. Saucedo con su clásica definición, anota el 2-1 cuando se cumplía el minuto 95, victoria justa y merecida.



Estadio: Jesús Bermúdez (Oruro)

Público: Siete mil personas aprox.

Árbitro: J. Joaquin Antequera (Santa Cruz)

Asistentes: Juan Pablo Montaño y Juan Pablo Flores (SCZ). Álvaro Campos (Oruro)

Goles: 23" J. Sanguinetti, 95" C. E. Saucedo, de penal (SJ). 8" M. Arguello (U)

TA: 45" S. Galindo, 78" M. A. Cuéllar (SJ). 25" D. Maldonado, 63" O. A. Díaz, 70" B. Pascua, 71" I. Brun, 79" J. C. Ríos, 94" M. Andia (U)