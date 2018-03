Blooming gana con doblete de Bargas



26/03/2018 - 08:27:30

Diez.- Blooming se impuso a The Strongest por 2-1 en la despedida de Roly Paniagua como entrenador de la academia cruceña. El triunfo, además de las tres unidades, sirve como inyección anímica para los celestes de cara al clásico cruceño, que se jugará el 1 de abril ante Oriente (19:30) en este mismo escenario.



Hugo Bargas, con un doblete fue el principal responsable de la victoria del equipo celeste, que estiró su buena racha desde que se hizo cargo "Tiburón" Paniagua. De los últimos cuatro partidos que disputó, Blooming ganó tres. Ante el Tigre, en la primera ronda, fue la única derrota.



La noche de este domingo, Blooming se rehízo de un mal primer tiempo en el que Cristian Novoa (9") abrió el marcador tras una falla en salida. El venezolano recibió un pase de Rudy Cardozo desde la izquierda para empujar el balón con el arco a disposición.



Los de Paniagua no hicieron méritos suficientes para lograr la paridad. Un remate de media vuelta de Bargas y un disparo de Jesús Sagredo, que descolgó bien José Peñarrieta fue lo mejor de la academia ante un Tigre con mayor oficio, que aprovechó bien las licencia, que le concedió el local en el medio sector.



En el complemento, el ritmo del partido seguía manejado por la visita. Joselito Vaca no aparecía y Bargas apenas mostraba chispazos. Los ataques celestes siempre se estrellaron con una zaga atigrada bien plantada y liderada por Fernando Marteli.



Pero los ingresos de Cristian Fernández y de Marciano Saldías le dieron aire fresco. La academia comenzó a mejorar y a meter contra su arco a los de Carlos Ischia, que replegaron sus líneas, hasta que Vaca fue derribado por Peñarrieta en el área atigrada. El árbitro Raúl Orosco no dudó en cobrar penal, a los 72 minutos, dos minutos después de los reclamos Bargas lo cambio por gol.



Tras el tanto del franco-argentino, la academia se fue con todo en busca de la remontada, que la consiguió cuatro minutos después. Un remate de Vaca, que Peñarrieta dio rebota, fue bien aprovechado por Bargas para zambullirse y de cabeza poner el 2-1 a los 78". Gol y fiesta en las gradas del Tahuichi.



Los celestes controlaron el balón en los tramos finales para regalar la tercera victoria al hilo de la mano de Paniagua, que al final levantó las manos y se despidió a lo grande de la parcialidad celeste. "Tiburón" se unirá al cuerpo técnico de Erwin Sánchez, que se hará cargo del primer plantel este lunes.



En la próxima fecha, The Strongest recibirá a Nacional Potosí el 30 de marzo, mientras que Blooming jugará el clásico cruceño 182 dos días después en el Tahuichi.