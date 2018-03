Aurora reacciona al final y roba un punto de Potosí



26/03/2018 - 08:26:31

Correo del Sur.- Aurora rescató anoche un punto ante Nacional Potosí, tras empatar (1-1) en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. Los vallunos amargaron al equipo de la Banda Roja en los últimos tramos del compromiso. El duelo corresponde a la séptima fecha del grupo “B” del Torneo Apertura.



El colombiano Harold Reina abrió el marcador a los 31 minutos con un remate cruzado. El gol no cambió el rumbo del partido. El cuadro local no fue capaz de asegurar la victoria, ya que siguió con su juego improductivo.



Cuando parecía que el triunfo era de Nacional, apareció Edwin Alpire para colocar el 1-1, sobre los 83 minutos. El jugador del “equipo del pueblo” sacó un remate desde fuera del área. El balón picó antes de ingresar por un costado del meta Jorge Ruth, que no pudo evitar la caída de su portería.



Después de esa conquista, el elenco cochabambino tomó más confianza y se fue con todo al arco de Nacional, pero falló en el momento del remate. El tiempo no le alcanzó para llevarse las tres unidades y tuvo que retornar a Cochabamba con un punto valioso.



Pese a ello, Aurora cuenta con ocho unidades, con lo que se mantiene en la última posición de la serie; mientras que Nacional acumula 11, en el cuarto casillero.



Edgardo Malvestiti, DT de Nacional Potosí, se fue molesto por el rendimiento de su elenco y hasta dijo que hay futbolistas que no están comprometidos; también dejó abierta la posibilidad de dejar el equipo.