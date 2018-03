Cochabamba: La Plaza Principal aloja a los ancianos sin techo y sin hogar



26/03/2018 - 08:14:59

Opinión.- Viste un jeans viejo y roto. A su lado está su infaltable “amigo”, un talego verde que le sirve para guardar lo poco que tiene. Completan sus pertenencias un cómodo cojin donde hace descansar a Princesa, su cachorra y única compañera. Es Freddy, un anciano al que los años le debilitaron su memoria y no se acuerda sus apellidos ni su edad.



Todos los días, al promediar las 9:00 horas, permanece sentado en la plaza 14 de Septiembre, a un lado de la puerta de la Gobernación. Dice que vive hace muchos años en la calle y de la caridad de la gente. En el día deambula por la ciudad y en las noches su hospedaje es el suelo de la Plaza Principal.



Paulina también es una “huésped” de la 14 de Septiembre. Tiene dos hijos y varios nietos, pero duerme en la calle junto a su marido. Viven de la caridad que les dan las hermanas de la iglesia. “Les ayudé a mis hijos hasta cuando pude. Ahora, ellos están casados, una vive en Perú y el otro en Quillacollo, pero no quiero molestarles”, señala mientras come un pan y un poco de carne que saca de un hueso.



Así como ellos, varios adultos mayores encuentran en la Plaza Principal un lugar de descanso, cuando el ruido desaparece y se vuelve en un pasivo y tranquilo “hogar” para ese grupo vulnerable.



Sus arcos coloniales parecen abrazarlos y protegerlos del frío y la lluvia.



Dando un breve paseo por el lugar, se puede observar parejas de ancianos que duermen abrazados tapados con cartones o plásticos. Otros están solos. Nadie sabe el porqué llegaron a esta situación. Algunos fueron abandonados por su familia, otros no tienen a nadie en el mundo.